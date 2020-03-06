101-летний китаец за неделю вылечился от коронавируса
101-летний житель китайского города Ухань, где вспыхнула коронавирусная инфекция, смог за неделю выздороветь от Covid-19.
По информации DailyMail, пенсионера уже выписали из больницы. Известно, что о заражении коронавирусом он узнал сразу после празднования своего дня рождения.
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Медики отметили, что во время болезни мужчина часто говорил о своей 92-летней жене.
Он сказал, что ему нужно быстрее выздороветь, чтобы он мог вернуться домой и заботиться о ней,
– вспомнил врач Ли Лай.
Когда пенсионера выписывали у него был очень энергичный вид.
101-летний пенсионер вылечился от коронавируса: видео
Что известно о коронавирусе: коротко
- По состоянию на 5 марта от вирусной пневмонии заболели больше 95 тысяч человек, большинство из них – в Китае. Умерли от болезни больше 3200 человек, выздоровели – больше 50 тысяч человек.
- Эпицентром вспышки коронавируса в Европе стала Италии. Там зафиксировали больше 3 тысяч случаев заражения. Также вирус зарегистрировали в Беларуси, Польше, Австрии, Румынии и Чехии.
- По состоянию на 3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса Covid-19.
- После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее – количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 6 тысяч человек.
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