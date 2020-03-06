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101-летний китаец за неделю вылечился от коронавируса

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101-летний житель китайского города Ухань, где вспыхнула коронавирусная инфекция, смог за неделю выздороветь от Covid-19.

По информации DailyMail, пенсионера уже выписали из больницы. Известно, что о заражении коронавирусом он узнал сразу после празднования своего дня рождения.

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Медики отметили, что во время болезни мужчина часто говорил о своей 92-летней жене.

Он сказал, что ему нужно быстрее выздороветь, чтобы он мог вернуться домой и заботиться о ней,
– вспомнил врач Ли Лай.

Когда пенсионера выписывали у него был очень энергичный вид.

101-летний пенсионер вылечился от коронавируса: видео

Что известно о коронавирусе: коротко

  • По состоянию на 5 марта от вирусной пневмонии заболели больше 95 тысяч человек, большинство из них – в Китае. Умерли от болезни больше 3200 человек, выздоровели – больше 50 тысяч человек.
  • Эпицентром вспышки коронавируса в Европе стала Италии. Там зафиксировали больше 3 тысяч случаев заражения. Также вирус зарегистрировали в Беларуси, Польше, Австрии, Румынии и Чехии.
  • По состоянию на 3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса Covid-19.
  • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее – количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 6 тысяч человек.

коронавірус
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Автор: Юлия Гилей
Теги: Китай Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение
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