10 из 26 случаев коронавируса в Украине зафиксировали в одном селе

Десять из 26 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Украине зафиксированы в селе Коленковцы Хотинского района Черновицкой области.

Об этом сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

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Так, в селе Коленковцы, где проживают более 5 тысяч человек, зафиксированы 10 случаев Covid-19. По словам Осачука, есть "много контактных лиц, которых будут обследовать".

Глава Черновицкой ОГА отказался подтвердить, что эти случаи заражения связаны с одной женщиной, и добавил, что в регионе очень много людей, которые вернулись из-за границы.

"Мы имеем более 1 500 установленных жителей Черновицкой области, которые вернулись из стран, где бушует эта инфекция... Каждое такое лицо потенциально может быть носителем инфекции, поэтому очень насущная просьба ко всем изолироваться и оставаться дома", – добавил он.

По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заболевания коронавирусом, 3 из них – летальные.

Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 15 больных, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1 и в городе Киев – 3.



Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала

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