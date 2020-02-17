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10 лет заключения и смертная казнь: ответственность за распространение коронавируса в Китае

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Из-за коронавируса изолировано 760 миллионов человек / nytimes.com

Власти Китая продолжают применять беспрецедентные меры безопасности здоровья. В специальных карантинных лагерях или под фактическим домашним арестом находятся около 760 миллионов китайских граждан. Власти Китая также объявили о возможном применении смертной казни к тем, кто будет способствовать распространению эпидемии, скрывая свое состояние здоровья.

Информация опубликованная в газете Beijing Daily со ссылкой на заявление Второго народного суда Пекина, о том, что власть может применять уголовное наказание в отношении граждан, которые способствуют дальнейшему распространению инфекции, вызвала резонанс и сомнения, относительно того, что ситуация находится под контролем.

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Власти Китая отчитывается о снижении количества случаев заражений коронавирусом Covid-2019. Впрочем, общее количество больных составляет более 70 тыс. Статистика новых случаев заражения снижается на протяжении последних 10 дней во всех провинциях Китая, а в эпицентре – провинции Хубэй – падает последние 3 суток – таковы официальные данные.

Однако, сообщение об уголовной ответственности в отношении тех, кто сознательно распространя инфекцию, сбивает с толку.

Отмечают, что наказывать пациентов с диагностированной пневмонией, которые, зная о болезни, все равно посещали общественные места. Такие действия будут считать преднамеренной передачей инфекции, а следовательно, им может грозить тюремное заключение на срок от трех до десяти лет.


Всего в Китае изолировано 760 миллионов людей/ фото: Kaldata

Если же сокрытие заболевания поставит под угрозу общественную безопасность, приведет к "серьезным травмам или гибели" другого человека или "значительному ущербу государственной и частной собственности", виновному грозит лишение свободы на срок свыше десяти лет, пожизненное заключение или смерть. Высшая мера будет применяться "в крайних случаях".

Примечательно, что речь идет не о новой норме, а о действующей статье 115 УК КНР. Зачем ужесточать наказание, если заболеваемость, согласно официальным данным, идет на спад – не ясно.

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Жителям провинции Хубэй начали раздавать специальные карточки на право выхода за продуктами. Все сразу обратили внимание, что они рассчитаны по дням не только на вторую половину февраля, но и на весь март.

Сейчас в Китае изолировано уже не менее 760 миллионов человек.

Последние новости про коронавирус covid–2019:

  • По состоянию на 17 февраля, от китайского коронавируса умерли 1 775 человека. Общее количество инфицированных – 71 350 человек по всему миру.
  • За пределами материкового Китая зафиксировали 5 смертей от коронавируса – в Гонконге, на Филиппинах, в Японии, во Франции и на Тайване.
  • Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • Распространение опасного коронавируса началось с города Ухань. Впоследствии его закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.


Правда и мифы про коронавирус/Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Медицина Лечение Коронавирус 2020
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