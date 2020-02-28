10 ошибок в сексе, которые лишают вас оргазма

Секс не обязательно завершается оргазмом, кто-то не считает это обязательным, а наслаждается самим процессом, а кто-то считает оргазм индикатором качества секса. Наконец, не следует забывать о пользе оргазма для организма, это настоящий взрывной коктейль гормонов.

Не обязательно придерживаться определенных стандартов, чтобы испытать оргазм, но есть конкретные ошибки, которые лишают вас этого чувства. Вот десять самых распространенных и идеи, как их исправить.

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Вы наблюдаете, но не участвуете

То есть не наслаждаетесь процессом и не концентрируетесь на ощущениях, а наблюдаете за процессом и тем, как вы и ваш партнер выглядите. В том случае, если только это вас не возбуждает, шансы на оргазм снижаются. Не пытайтесь контролировать ситуацию, позвольте телу расслабиться и чувствовать момент.

Вы копируете сцены из порно

В порно все может выглядеть очень даже эффектно, но часто сцены, которые показывают в фильмах, далеки от реальности. К тому же то, что заводит актеров, подходит не всем зрителям.

Вы слишком волнуетесь, чтобы партнер был доволен

Если вы постоянно думаете о том, что чувствует партнер, как вас видит, какие звуки видит, вы можете отвлекаться от собственных ощущений. Запомните, что кровать – это место, где вы должны позволить себе немного больше, поэтому не сдерживайтесь, здоровый эгоизм только на пользу.

Вы боитесь участвовать в собственном удовлетворении

Не стоит останавливаться на одном типе удовольствия или оргазма. Как вариант, можно попробовать мастурбировать во время секса.

Вы задерживаете дыхание

Задержка дыхания может замедлять сексуальную реакцию. Можно попробовать подстроить дыхание под ритм движения бедер, языка или члена.

По мере приближения оргазма, вдыхайте глубже, растягивайте вдох и выдох – такое дыхание усилит оргазм.

Вы пропускаете прелюдию

Прелюдия, которая длится 21 минуту повышает шансы получить оргазм. Чтобы расслабиться, нужно время. И еще, экспериментируйте с секс-игрушками!

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Вы не синхронизируете секс с менструальным циклом

Гормональный фон влияет не только на настроение, желание больше есть, но и на уровень сексуального влечения и чувства непосредственно во время секса. В дни, когда увлажненность слабее, используйте лубриканты.

Вы мало говорите с партнером

Стоит общаться с партнером свободно и откровенно. Сообщайте друг другу о ваших предпочтениях в сексе, просите делать то, что вас возбуждает, а если что-то конкретно не устраивает – попросите этого не делать. Главное, говорите! Если давно собираетесь поговорить об этом серьезно и "горячих" моментов несколько, лучше устройте разговор не в постели, а при случае.

Вы не экспериментируете с анальным сексом

Исследования свидетельствуют о том, что анальный секс подходит некоторым женщинам. Контакты, которые включают его, длительные и разнообразные, а еще стимулируют к открытому общению.

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