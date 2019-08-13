10 самых распространенных мифов о лете и отдыхе

Лето положительно влияет на самочувствие и здоровье: например, в это время вырабатывается больше эндорфинов – как выяснилось, это связано с повышенным потоотделением. Всего полчаса пребывания на природе стабилизируют давление и снижают риск депрессии.

Тем не менее, сезон, которого мы так ждем, окутан легендами и мифами, пишет wonderzine.

Читайте также: Мифы о сне, которые нас убивают

1. Сладкие ароматы привлекают насекомых

Ученые давно пытаются понять, по какому принципу комары и осы выбирают "жертв". Причины того, что во время пикника в лесу насекомые атакуют одного человека, игнорируя других, могут быть связаны с количеством углекислого газа, молочной кислоты или алкоголя в крови, группой крови, набором бактерий на коже и даже генетикой.



Осы не атакуют людей из-за сладких ароматов

2. Чем выше SPF, тем лучше

Воспринимать высокий SPF как возможность находиться на солнце дольше – неправильно. Дело в том, что между SPF 15, SPF 30, SPF 50 и SPF 100 не такая большая разница, как может показаться. Так, SPF 100 блокирует около 99% УФ-лучей, а SPF 15 – 93%, что тоже немало. Специалисты говорят, что при правильном использовании (наносить щедрым слоем, не забывать обновлять после купания) крема с SPF 15-30 окажется вполне достаточно, чтобы защитить даже чувствительную кожу.

3. Под кондиционером можно простудиться

Развенчивали, развенчивали, но не развенчали. Сколько бы врачи не говорили нам, что ветер или холодный дождь не имеют ничего общего с вирусом гриппа, мы никак не можем это запомнить. С кондиционерами похожая история: сам по себе холодный воздух никак не влияет на то, что у нас начинает закладывать нос и першить в горле.

Но полностью снимать вину с кондиционеров тоже нельзя. Во-первых, если кондиционер чистят редко и недостаточно тщательно, в нем создается идеальная среда для размножения бактерий, которые могут стать виновниками инфекции. Во-вторых, кондиционеры сушат не только кожу, но и слизистые оболочки, включая слизистую носа, а это способствует лучшему "закреплению" бактерий в носу.

4. Морская вода лечит заболевания кожи

Морская вода не работает точечно: она сушит очаги воспаления, но и всю остальную кожу сделает более сухой. После этого процесс идет по классической схеме: как только кожного сала становится меньше, кожа реагирует более активной выработкой себума, а поры закупориваются, приводя ко все тем же воспалениям, от которых хотелось избавиться. К тому же плавание в соленой воде при наличии открытых ран, даже если речь идет о маленьком прыщике, увеличивает риск попадания в организм бактериальной инфекции.

5. Акулы чувствуют менструальную кровь

Если вас всегда интересовало, действительно ли акулы чувствуют кровь на больших расстояниях, или это выдумка для фильмов ужасов, то вот ответ: да, они действительно способны на это. Что касается менструальной крови – это не только кровь, но также слизь и частички эндометрии. При купании в море во время месячных в воду попадет не больше крови, чем от средней царапины или пореза – и акулу такое точно не заинтересует.

6. На место, где ужалила медуза, нужно мочиться

Токсикологи говорят, что лучшее средство для промывания ожога – это морская вода, которая способна деактивировать нематоциды (жалящие клетки). Промывание пресной водой только усугубит положение: при изменении водно-солевого баланса эти клетки начнут вырабатывать еще больше яда, и боль усилится. Поэтому эффективность мочи зависит от концентрации солей, которая отличается у каждого человека, но шанс, что у вас будет достаточно "эффективная" моча, очень небольшой.

Читайте также: Ложные мифы о сексе и беременности: опровержение гинеколога

7. Бассейны чище, чем открытые водоемы

После инцидента с позеленевшей во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро водой канадские ученые решили посмотреть, насколько чистые общественные бассейны. И выяснили, что в пробах воды из университетских бассейнов оказалось в раза больше мочи, чем они предполагали – до 75 литров за три недели. Смешиваясь с хлорированной водой, мочевая кислота производит как минимум два токсичных соединения – трихлорамин и хлорциан. А они, в свою очередь, способны действовать как слезоточивый газ, раздражая слизистые оболочки глаз, носа и легких.

8. Подготовиться к пляжу можно в солярии

Ученые не перестают напоминать о том, что солярий – один из главных факторов возникновения меланомы и рака кожи. Раннее начало посещения солярия (до тридцати лет) может увеличить риск меланомы на 59%. Кроме того, регулярные походы в солярий повреждают ДНК в клетках кожи, что приводит к преждевременному старению и иммунным нарушениям.

9. Солнечный ожог можно получить даже через стекло

Пока одни не видят в солнечных лучах никакой опасности, другие считают, что загореть или даже сгореть можно в офисе или в машине возле окна. На самом деле обычное стекло блокирует ультрафиолет почти полностью: примерно 97% UVB-лучей, которые вызывают ожоги, и примерно 37% лучей UVA.

10. Арбузные семечки нельзя глотать

Большинство людей пугают семена яблок (которые, кстати, полезны для пищеварения) и арбуза. Но зря – они содержат белок, витамин B, магний, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. При этом диетологи согласны, что проращенные семена арбуза несут больше пользы и усваиваются лучше.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.