11-летняя девочка умерла после того, как почистила зубы

В Калифорнии 11-летняя Денис Салдате умерла, после того, как почистила зубы пастой на молочной основе.

У девочки диагностировали аллергию на молоко, когда ей был год, пишет CNN. Она не могла переварить не только материнское молоко, ни детское питание на основе обычного молока, ни соевый заменитель.

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Все детство родители тщательно оберегали ее от молока, однако о зубной пасте никто не думал. После чистки зубов у Дениc развился сильный анафилактический шок.

Мать девочки заметила опасность использования зубной пасты только после того, как губы у девочки уже посинели. Родственники ребенка быстро обратились за помощью к врачам, а пострадавшей сделали необходимую инъекцию. Спасти девочку не удалось.

Известно, что в состав зубной пасты, которую ребенку прописал дантист для укрепления зубной эмали, входит гель на основе молочных белков.

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