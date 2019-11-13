12 фактов об антидепрессантах, которые стоит знать

Антидепрессанты – это лекарства, которые содержат химические соединения и вещества, которые способствуют нормализации вашего настроения.

Антидепрессанты следует принимать только по назначению и под контролем вашего врача, рассказал психотерапевт Кирилл Станковский.

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Факты об антидепрессантах

Антидепрессанты не вызывают физической или психической зависимости. Антидепрессанты не делает вас зомби. Антидепрессанты начинают действовать не сразу и требуют немножко терпения. Антидепрессанты действительно эффективны и могут иметь некоторые побочные эффекты. Антидепрессанты не меняют вашу личность и никак не влияют на морфологическую структуру вашего мозга. Антидепрессанты не следует принимать "на всякий случай" или "для профилактики". Антидепрессанты назначаются не только при депрессии. Своевременное назначение антидепрессанта на ранних стадиях расстройства, значительно снизит ваши расходы на дальнейшее лечение. Антидепрессанты не разрушают вашу печень или другие внутренние органы. Антидепрессанты не решают ваши проблемы, не меняют ваш взгляд на мир и не перестраивают ваше мышление. Антидепрессантов не стоит бояться! В большинстве случаев терапии только антидепрессантами недостаточно, их нужно комбинировать с психотерапией.

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