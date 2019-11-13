12 фактов об антидепрессантах, которые стоит знать
Антидепрессанты – это лекарства, которые содержат химические соединения и вещества, которые способствуют нормализации вашего настроения.
Антидепрессанты следует принимать только по назначению и под контролем вашего врача, рассказал психотерапевт Кирилл Станковский.
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Факты об антидепрессантах
- Антидепрессанты не вызывают физической или психической зависимости.
- Антидепрессанты не делает вас зомби.
- Антидепрессанты начинают действовать не сразу и требуют немножко терпения.
- Антидепрессанты действительно эффективны и могут иметь некоторые побочные эффекты.
- Антидепрессанты не меняют вашу личность и никак не влияют на морфологическую структуру вашего мозга.
- Антидепрессанты не следует принимать "на всякий случай" или "для профилактики".
- Антидепрессанты назначаются не только при депрессии.
- Своевременное назначение антидепрессанта на ранних стадиях расстройства, значительно снизит ваши расходы на дальнейшее лечение.
- Антидепрессанты не разрушают вашу печень или другие внутренние органы.
- Антидепрессанты не решают ваши проблемы, не меняют ваш взгляд на мир и не перестраивают ваше мышление.
- Антидепрессантов не стоит бояться!
- В большинстве случаев терапии только антидепрессантами недостаточно, их нужно комбинировать с психотерапией.
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