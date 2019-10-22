17 мифов о здоровом питании, которые опровергла наука

Здоровое питание – бесспорно важный фактор хорошего самочувствия. Но эта тема окутана многими мифами, которые приносят больше вреда, чем пользы.

Наука не стоит на месте, и постоянно появляются новые данные о правильном питании и здоровом образе жизни. Docplus собрал мифы о питании, в которые большинство до сих пор верит.

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1. Горячая еда не является необходимым правилом здорового питания. Желудку все равно: он охлаждает или нагревает еду до той температуры, которая ему нужна.

2. Супы не являются обязательным правилом здорового питания. Но употребление супов коррелирует с меньшим весом, поскольку супы низкокалорийные.

3. Завтрак не является необходимым правилом здорового питания. Завтракаете – хорошо, не завтракаете и не хотите – не стоит себя заставлять.



Завтракать не обязательно

4. Упавшая на пол пища содержит микробы, и правило 5 секунд не спасет: микробы перемещаются на еду почти мгновенно. Чем больше влаги в пище, тем больше будет микробов: вареник с пола опаснее, чем сухой крекер.

5. Запивать еду не вредно. Можно даже запивать горячее холодным или наоборот. Главное, чтобы напиток не был слишком горячим – свыше 65 ° C.

6. Ужин за 3-4 часа перед сном не увеличивает риск лишнего веса. Важен общий контроль потребляемых калорий и их расходы, а не то, едите ли вы после 18, или нет.

7. Здоровые продукты не обязательно должны быть сырыми или свежими (речь не о сроке годности). Консервированные или сушеные фрукты и овощи могут стоить дешевле вредной пищи и иметь при этом все свои питательные свойства.

8. Еда из микроволновки не вредна. Излучение микроволновки не ионизирующее, то есть не может изменять структуру молекул.

9. От голодания обычно больше вреда, чем пользы. Голодание действительно помогает похудеть, но только в краткосрочной перспективе. При голодании человек теряет мышцы, а затем сильно усиливается аппетит и заполняет их жировой тканью. "Шлаки", от которых голодание помогает избавиться – псевдонаучное понятие, организм сам выводит все, что ему не нужно.

10. Молоко не предотвращает переломы, хоть и не выводит кальций из костей. Прыщи оно тоже не вызывает.

11. Не существует углеводного окна, которое обязательно нужно закрыть после тренировки.

12. Проглоченная жвачка чаще не является опасной. Жевательная резинка хоть и не переваривается, но выводится вместе с другими отходами. Утверждение, что жвачка не переваривается и находится в организме 7 лет – миф.

13. Хлеб не является опасным из-за дрожжей. Они погибают при температуре 55-60 °C. Тогда как температура хлеба, который только испекли – 100 °С.

14. Глютен не опасен для 99% процентов людей и может быть опасен только для 1% людей с его непереносимостью.

15. По составу волос можно оценить качество питания. Делать спектральный анализ волос на микроэлементы – пустая трата денег.

16. Горячую еду нельзя ставить в холодильник. Она не портится скорее, не портит соседние продукты и не изнашивает быстрее холодильник. Но стоит учесть два момента: горячая еда в холодильнике приводит к росту потребления электроэнергии холодильника, однако этот совет не актуален для старых холодильников, где нет системы автоматического оттаивания.

17. Частота смерти у веганов, вегетарианцев и мясоедов примерно одинакова. Ранее считалось, что веганы и вегетарианцы живут дольше, однако новое исследование опровергло эту информацию.

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