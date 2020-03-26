27 марта в Украину эвакуируют людей еще из 8 стран

27 марта планируется эвакуация украинцев из 8 стран: Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции, Казахстана и Германии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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"На 27 марта 2020 года планируем рейсы из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт). Купить билеты можно уже сегодня через сайты авиакомпаний МАУ и SkyUp", – говорится в сообщении.

Все рейсы будут принимать в карантинном терминале, где работают эпидемиологи. Пассажиры пройдут экспресс-тесты на Covid-2019. Всех прибывших предупреждают о необходимой самоизоляции на 14 дней.

Приобрести билеты можно через сайты авиакомпаний.

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