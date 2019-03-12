4 из 10 смертей в Украине из-за неправильного питания: Супрун объяснила, что делать

Плохое питание способствует высоким рискам появления болезней сердца и сосудов и смертности от них. Украина заняла первое место по смертности от этих болезней в Европе. 4 смерти из 10 связаны именно с неправильным питанием.

Если коротко — украинцы потребляют много хлеба, сладостей, соли, жарят на подсолнечном масле и употребляют много алкоголя. В то же время потребляют мало фруктов, цельнозерновых злаков, бобовых, орехов и рыбы, рассказала Супрун.

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Как это вредит сердцу и что делать?

Много белого хлеба в рационе — это избыток соли, дополнительные прыжки уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса продукта и риск набрать лишний вес. В то же время в хлебе нет клетчатки и витаминов группы В, необходимых для нормальной работы кишечника, образования противоопухолевых жирных кислот с короткой цепочкой или для сглаживания пиков глюкозы в крови.



Хлеб из цельного зерна улучшит работу сердца и сосудов

Отдавайте предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка это и фрукты, овощи, орехи, семена, соя и бобовые.

Сладости, а именно добавленный в них сахар становится лишним весом, снижает чувствительность тканей к инсулину, оседает на капиллярах и делает их слабыми. Транс-жиры в сладостях провоцируют ненужное воспаление, вызывают или усугубляют атеросклероз — болезнь сосудов.

Средняя суточная норма добавленного сахара должна быть не более 32-50 граммов. Это 5 чайных ложек. Но лучше вообще минимизировать его потребления — не добавлять сахар в чай ​​или кофе. Если же добавляете сахар — не ешьте дополнительно сладости.

Мало фруктов в рационе — это нехватка витаминов, клетчатки и соединений для здоровья сосудов. А украинцы действительно едят мало фруктов — по данным Госкомстата, всего 123 граммов в день (это как среднее яблоко).

Ульяна Супрун "Нам необходимо не менее 300 граммов фруктов. Лучший вариант — свежие или замороженные фрукты. В то же время уменьшайте потребление или избегайте овощей со сливочными соусами, жареных или панированных, консервированных фруктов в сиропе, замороженных фруктов с добавленным сахаром".

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Многие жареной пищи, особенно на подсолнечном масле — это высокие риски для сердца и сосудов. Подсолнечное масло сдвигает баланс ненасыщенных жирных кислот, способствует развитию атеросклероза и сопутствующего воспаления.

В этом случае, лучше всего для сердца и веса не жарить, а тушить, запекать, отваривать, использовать оливковое масло, сливочное масло или жир.

Украинцы потребляют много процесованого мяса, а именно колбасы. Колбаса — это соль, канцерогены и лишние насыщенные жиры. На языке медицины, это риск гипертензии, рака, атеросклероза и лишнего веса.

Здоровым источником белка является птица, рыба, молочные продукты и бобовые. Именно на чечевицу, нут и фасоль нам советуют делать упор в своем рационе. От колбасы советуют полностью отказаться или свести к минимуму употребление (колбасы или сосисок) — не чаще 3-х раз в неделю и не более 50 граммов в день.



От колбас и сосисок лучше полностью отказаться

Чрезмерное потребление крепкого алкоголя поднимает уровень триглицеридов в крови. Это означает, что в крови появляются жиры, способствующие развитию атеросклероза. Также алкоголь увеличивает риск высокого давления, аритмии, сердечной недостаточности, внезапной остановки сердца и лишнего веса.

Предотвратить это можно только одним способом — минимизировать или полностью отказаться от алкоголя. Ведь безопасной дозы алкоголя не существует.

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