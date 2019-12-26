4 ужасных проблемы, к которым может привести порнография

Научное сообщество не подтверждает наличия прямой связи между просмотром фильмов для взрослых и ухудшением физического или психологического здоровья. Однако в некоторых исследованиях говорится о косвенном ущербе такого времяпрепровождения.

Порнографию смотрит очень много людей, к примеру, на сайт PornHub пользователи зашли 42 миллиарда раз, пишет knife. Если порнографией не слишком увлекаться – она ​​не будет вредной, но есть случаи, когда она может навредить. Объясняем, как именно.

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Незащищенный секс

Почти во всех фильмах для взрослых занимаются незащищенным сексом. По данным исследования 2014 года, в видеороликах, размещенных на популярных порносайтах, презервативы использовались только в 2% материалов. Это может сформировать у зрителей неверное представление. Они начинают считать это нормой и отказываются от использования контрацептивов.

И эту связь подтверждают ученые. Опрос показал, что те, кто часто смотрят порно, реже используют средства контрацепции.

Агрессия и насилие

В 2010 году исследователи из Университета Арканзаса изучили 50 самых популярных в сети порнофильмов и проанализировали 304 сцены. В 88% случаев демонстрировалось физическое насилие, в 49% – вербальная агрессия. "Нейтральными" в этом смысле можно назвать менее 10% эпизодов. В абсолютном большинстве видеороликов агрессия проявлялась в отношении женщин, которые реагировали на нее, изображая удовольствие.

Также в большинстве порнографических материалов мужчины изображаются властными, а женщины – послушными. Это тоже может искажать представление о сексе и негативно влиять на половую жизнь. Так фильмы будто убеждают людей, что боль выражать нельзя – ее нужно перетерпеть.

Настоящий секс обычных людей – это прежде всего коммуникация. И кроме полового акта, она охватывает многие другие действия: флирт, ласку, разговоры, а иногда и отказ.

Нереалистичные стандарты сексуальности

Для порнофильмов подбирают актеров, которые редко выглядят, как обычные люди. Они делают пластические операции по увеличению груди, мужчин выбирают на кастинге по длине полового члена. В результате те, кто смотрит фильмы, чувствуют себя неполноценными из-за внешнего вида, или разочаровываются в партнере.



Порнография формирует нереалистичные представления о сексе \ unsplash.com

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По данным крупного исследования 2015 года, в котором были проанализированы параметры 15 тысяч мужчин из разных стран, средняя длина пениса составляет всего 9,16 см в расслабленном состоянии и 13,2 – в эрегированном.

Эректильная дисфункция

Некоторые ученые считают, что просмотр порнографии вызывает чрезмерную стимуляцию выделения допамина – нейромедиатора, который активирует реакцию организма на сексуальное удовольствие.

Мозг теряет способность реагировать на этот гормон, а это значит, что любителям порнографии для возбуждения требуются все более экстремальные ощущения.

Но несмотря на многочисленные исследования и статистику, утверждать, что проблемы с эрекцией – прямое следствие увлечения порно, некорректно. Этот вопрос все еще недостаточно хорошо изучен.

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