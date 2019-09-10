5 самых распространенных мифов о бородавках, которым не стоит верить

Очень долгое время люди не могли понять природу возникновения бородавок. Именно поэтому вокруг них появилось множество мифов, в которые большинство людей верят до сих пор.

Бородавки – это вирусное заболевание, которое вызывает вирус папилломы человека (ВПЧ), рассказала дерматолог Анна Трушина.

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Миф 1: Бородавки появляются, если прикоснуться к лягушке. Конечно, нет. Лягушки не являются переносчиками вируса папилломы. Заражение происходит при прямом контакте с зараженной кожей, через загрязненные предметы, очень часто в бассейнах, общих раздевалках. Вследствие нарушения барьерной функции кожи (атопический дерматит, ранки на коже).



Бородавки передаются

Миф 2: Бородавки – это ВПЧ, значит, есть риск развития рака шейки матки. Нет, это не так, это хоть и родственные вирусы, но все-таки разные, и наличие простых кожных бородавок никак не повышает риск онкологии.

Группа вирусов папилломы человека насчитывает около 150 подвидов вирусов, и каждый имеет свои потребности в локализации и ответственен за свой тип болезни. Некоторые из них (например, 16, 18) могут быть причиной рака шейки матки, некоторые (6, 11) вызывают появление остроконечных кондилом на половых органах, а некоторые живут только на коже и вызывают кожные бородавки.

Миф 3: Бородавки возникают при снижении иммунитета. Нет, не правда. Бородавки – очень широко распространенная проблема, которая чаще всего возникает у детей и молодых людей, не имеющих проблем со здоровьем. А у лиц с иммунодефицитом инфекция протекает хуже, иногда нетипично, и плохо поддается лечению.

Диагноз всегда ставится на основании осмотра, поэтому дополнительные методы исследования (соскоб, анализы крови, ПЦР для выявления ВПЧ и т.д.) абсолютно не нужны. Поскольку бородавки возникают у вполне здоровых людей, назначение всем подряд иммунограммы не имеет никакого смысла, так же как и поход к иммунологу и прием "иммуномодуляторов".



Бородавки могут возникать на ногах

Миф 4: Это вирусная инфекция, значит, надо лечить внутренне противовирусными препаратами. Это было бы хорошо, но сейчас никакой специфической противовирусной терапии от бородавок не придумали, а эффективность любых "Феронов" при приеме внутрь и подобных препаратов в этом случае не доказана. Есть данные, что бородавки спонтанно регрессировали после вакцинации квадривалентной вакциной от ВПЧ (6,11,16,18 типов), но, конечно, это не рутинный метод лечения бородавок.

Миф 5: Бородавка пройдет, если целительница заговорит, только надо правильную бабушку найти. Известно, что бородавки могут самостоятельно без лечения пройти через 2 года после появления. Приложит к этому руку какая-то бабушка или нет, сроки вряд ли изменятся в лучшую сторону.

Единственный вариант скорее избавиться от бородавок – удаление. Для этого есть готовые аптечные препараты (эффективны при правильном применении), лазерная терапия, криодеструкция и радиоволновая хирургия. Однозначно сказать, что с этого лучше и эффективнее нельзя, у каждого метода есть плюсы и минусы, все решается индивидуально.

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