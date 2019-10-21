9 самых сокровенных женских фантазий в сексе

У женщин часто рождаются эротические фантазии, в которых она может ощутить себя порнозвездой. Возьмите себе на вооружение несколько советов и превратите женские мечты в реальность.

Men's Life сделали подборку самых распространенных женских эротических фантазий. Воплощайте их в жизнь, чтобы ваш секс не превратился в обыденность.

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Секс вслепую

Женщины считают, что секс с завязанными глазами – непредсказуемо, так что ощущения должны быть контрастнее. И действительно, когда глаза не могут видеть – усиливаются тактильные ощущения и слух. Однако стоит отметить, что преимущественно женщина позволит себе это только с тем человеком, которому доверяет.

Секс в наручниках

Многие женщины мечтают использовать в постели наручники. Кто-то – одеть их, а кто-то – быть прикованным. Однако большинство все-таки стремятся одеть на мужчину наручники, ведь именно тогда они могут почувствовать себя настоящими командиршами.

Ролевые игры

В женской голове может скрываться множество фантазий: студентка и преподаватель, уборщица и хозяин, начальница и подчиненный. Главное – выяснить их и воплотить в жизнь.



Чего хочет женщина в постели

Секс с незнакомым человеком

Почти каждая девушка хотя бы раз в жизни мечтала отдаться незнакомцу, так как это острые ощущения и бешеный азарт. Конечно, незнакомцем вы не станете, однако можете его сыграть.

Просмотр порнофильмов в паре

Девушки также любят порно-ленты и даже мастурбируют не зависимо от того, что говорят окружению. Включите горячий фильм и помогите ей в этом.

Экстрим

Женщин заводит сама мысль о сексе вне постели. Это может быть не только смена локации в вашей квартире, хоть кухня, душ или стиральная машинка тоже неплохие варианты, но и общественное место. Если вы еще к этому не готовы – попробуйте петтинг в людном, но малоизвестном месте.

Объятия и нежность

Женщины любят обниматься, так как именно тогда чувствуют себя защищенными. Как можно чаще обнимайте свою половинку дома и на улице. Поверьте, она действительно об этом мечтает.

Горячая прелюдия

Значительная часть мужчин забывает о важности прелюдии и шептании ласковых слов на ушко. Перед началом полового акта убедитесь в том, что ваша девушка хорошо разогрелась.

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