9 самых сокровенных женских фантазий в сексе
У женщин часто рождаются эротические фантазии, в которых она может ощутить себя порнозвездой. Возьмите себе на вооружение несколько советов и превратите женские мечты в реальность.
Men's Life сделали подборку самых распространенных женских эротических фантазий. Воплощайте их в жизнь, чтобы ваш секс не превратился в обыденность.
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Секс вслепую
Женщины считают, что секс с завязанными глазами – непредсказуемо, так что ощущения должны быть контрастнее. И действительно, когда глаза не могут видеть – усиливаются тактильные ощущения и слух. Однако стоит отметить, что преимущественно женщина позволит себе это только с тем человеком, которому доверяет.
Секс в наручниках
Многие женщины мечтают использовать в постели наручники. Кто-то – одеть их, а кто-то – быть прикованным. Однако большинство все-таки стремятся одеть на мужчину наручники, ведь именно тогда они могут почувствовать себя настоящими командиршами.
Ролевые игры
В женской голове может скрываться множество фантазий: студентка и преподаватель, уборщица и хозяин, начальница и подчиненный. Главное – выяснить их и воплотить в жизнь.
Чего хочет женщина в постели
Секс с незнакомым человеком
Почти каждая девушка хотя бы раз в жизни мечтала отдаться незнакомцу, так как это острые ощущения и бешеный азарт. Конечно, незнакомцем вы не станете, однако можете его сыграть.
Просмотр порнофильмов в паре
Девушки также любят порно-ленты и даже мастурбируют не зависимо от того, что говорят окружению. Включите горячий фильм и помогите ей в этом.
Экстрим
Женщин заводит сама мысль о сексе вне постели. Это может быть не только смена локации в вашей квартире, хоть кухня, душ или стиральная машинка тоже неплохие варианты, но и общественное место. Если вы еще к этому не готовы – попробуйте петтинг в людном, но малоизвестном месте.
Объятия и нежность
Женщины любят обниматься, так как именно тогда чувствуют себя защищенными. Как можно чаще обнимайте свою половинку дома и на улице. Поверьте, она действительно об этом мечтает.
Горячая прелюдия
Значительная часть мужчин забывает о важности прелюдии и шептании ласковых слов на ушко. Перед началом полового акта убедитесь в том, что ваша девушка хорошо разогрелась.
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