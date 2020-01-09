Аллергия на домашних животных: что именно провоцирует аллергические реакции
Аллергия на домашних животных – это аллергическая реакция на белки, которые содержатся в клетках кожи животного, слюне или моче. Если с аллергией никак не бороться – есть большая вероятность, что у человека может развиться астма.
Случаи аллергии на домашних любимцев случаются часто. Но обычно она возникает из-за генетической предрасположенности (если такую же аллергию имел кто-то из семьи).
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Результаты некоторых исследований показывают, что дети, живущие в квартире с собакой в течение первого года жизни, имеют большие шансы получить устойчивость к инфекциям верхних дыхательных путей в будущем.
Почему на животных возникает аллергия
Иммунитет вырабатывает антитела, которые защищают вас от нежелательных захватчиков, которые могут вызвать инфекцию.
При аллергии иммунная система по неизвестным причинам идентифицирует конкретный аллерген как что-то вредное. И именно поэтому, когда вы с ним контактируете – она вызывает воспалительный ответ. Регулярное воздействие аллергена может вызвать хроническое воспаление дыхательных путей – астму.
Аллергены животных содержатся в: клетках кожи, слюне, моче, поте и подшерстке. Основной проблемой является перхоть, так как она микроскопическая и может оставаться в воздухе достаточно длительное время. Мертвые клетки кожи легко собираются в мягкой мебели и прилипают к одежде.
Причина аллергии на домашних животных – не шерсть, а перхоть
Если вы имеете домашних животных, то прекрасно понимаете, где может быть их слюна: на постельном белье, коврах, мебели, одежде, ваши руках, ногах и даже лице. Так называемые "гипоаллергенные" кошки или собаки могут не иметь меха или подшерстка, но помните, что ни одна порода не является гипоаллергенной в действительности.
Осложнять ситуацию могут еще и наполнитель или опилки, частицы которых с необычайной легкостью разносятся по комнате.
Грызуны тоже могут вызвать аллергические реакции
- Чиханье;
- Насморк;
- Глаза приобретают красный цвет, слезятся или чешутся;
- Дискомфорт в носу или горле;
- Кашель;
- Отеки лица.
Если начинается астма, вы можете чувствовать:
- Затрудненное дыхание;
- Сжатие или боль в груди;
- Свист или хрип во время выдоха;
- Проблемы со сном из-за удушья или кашля.
У некоторых людей после прямого контакта с животным может возникнуть аллергический дерматит, который проявляется сыпью, крапивницей или зудом.
Лучший способ – избегать контакта с животным
Что делать, если появилась аллергия на домашнего любимца
Если у вас есть аллергическая реакция на животных, лучшая стратегия – избегать их. Но если вы не можете отказаться от животного, запомните несколько правил:
- Не пускайте домашних животных в спальню и никогда не позволяйте спать на вашей кровати.
- Минимальное количество мебели и декоративных вещей облегчает уборку. Чем эффективнее уборка – тем меньше перхоти животных.
- Ковры – дом для перхоти и шерсти, поэтому лучше их убрать.
- Не забывайте регулярно купать домашнего любимца.
- Попросите другого человека чистить туалет и спальное место животного.
- Проветривайте помещение и пользуйтесь эффективным очистителем воздуха.
- Мойте руки после контакта с домашним любимцем.
- Если вы хотите завести животное, но у вас аллергия – подумайте о рыбках или рептилиях, ведь они крайне редко вызывают аллергическую реакцию.
Если хотите оставить животное дома, единственный выход – принимать антигистаминные препараты
Еще одним спасителем для людей, которые имеют аллергию на животных, могут стать антигистаминные препараты.
Они распространены в медицинской практике. Одними из таких препаратов являются Фенистил гель и Фенистил эмульсия. Препарат эффективен против зуда при аллергических раздражениях, укусах насекомых, небольших ожогах кожи и необширних солнечных эритемах*. К тому же Фенистил обладает местноанестезирующим действием и приятно охлаждает кожу*.
*Согласно инструкции для медицинского применения лекарственного средства.