Аллергия на коже: почему возникает, как выглядит и чем лечить

Аллергия – болезнь современности, ею страдают более 40% населения планеты. Аллергические реакции на коже особенно распространены. Ведь кожа – это самый большой орган человека.

Как избежать неприятных ощущений сухости и раздражения на коже. Какими бывают высыпания на коже и какие симптомы не следует игнорировать – далее в материале Здоровье 24.

Читайте также: Аллергия на цитрусовые: как проявляется и как ее лечить

Аллергические реакции на теле и в организме человека могут проявляться по-разному, в зависимости от аллергена и индивидуальных особенностей организма.

Кожная аллергия – что это? Кожная аллергия – это реакция иммунной системы на любые вещества, которые организм воспринимает чужеродными. Кожная аллергия может проявляться как контактный дерматит, диатез или как крапивница. Поражение кожных покровов имеет вид сыпи – пятен, пузырьков, узелков, гнойничков.



Аллергия может проявляться на любом участке кожи/ unsplash.com

Причины аллергии на коже

На нашу кожу воздействуют различные аллергены: косметические или лекарственные средства, металлы, средства бытовой химии, или же пищевые продукты. Следовательно, вероятные причины возникновения аллергии на коже:

Контактный дерматит. О такой аллергической реакции говорят, когда кожа реагирует после прямого контакта с веществом. Как правило, контактный дерматит распространяется на лицо и руки. Проявления контактного дерматита появляются в течение 48 часов после контакта с аллергеном. Однако, иногда могут появиться сразу после контакта. Круглогодичный аллергический ринит. Аллергический ринит провоцируют бытовые аллергены. Его симптомы подобны сенной лихорадке, однако проявления могут сохраняться в течение года. ​Пищевая аллергия. Аллергия на пищевые продукты возникает тогда, когда иммунная система неправильно реагирует на конкретные продукты. Чаще от пищевой аллергии страдают дети младшего возраста, но может встречаться и у взрослых. Распространенными пищевыми аллергенами являются: яйца, молоко, орехи и морепродукты. Однако, аллергическую реакцию может вызвать любая пища, включая фрукты и овощи. Медикаментозная аллергия. Определенные лекарства могут вызвать у людей аллергическую реакцию. В таком случае уместно говорить о медикаментозной аллергии. Проблема в том, что если человек принимает одновременно несколько препаратов, бывает сложно определить какой из них вызывает реакцию организма. При проявлениях медикаментозной аллергии необходимо прекратить прием всех препаратов, оставить только жизненно необходимые и со специалистом установить препарат, который является причиной аллергии. Поллиноз. Некоторые люди уязвимы к сезонной аллергии. Аллергеном является пыльца деревьев, злаковых трав или сорняков. И так, сильнее всего поллиноз поражает людей весной и летом, когда количество пыльцы наибольшее, часто поллиноз является сезонным явлением. Атопический дерматит и экзема. Дерматит проявляется покраснением и сухостью кожи, при этом человек может испытывать зуд. Сыпь может появиться на любой части тела, но часто поражаются конечности и лицо.

Экзема связана с сухостью кожи и часто является наследственной. Атопическому дерматиту свойственно хроническое течение с периодами обострения.

Как выглядит аллергия на коже

Аллергия на коже хоть и имеет разные причины возникновения и проявления, все же имеет общие характерные черты.

Аллергия на коже – симптомы покраснение;

появление повреждений, трещин, язв;

отечность;

зуд;

реже – возникновение водянистых волдырей;

в некоторых случаях – гипертермия (высокая температура).

В общем сыпь на теле не является сигналом серьезного заболевания. Часто аллергическая реакция на коже вызвана погодными условиями: из-за ветра или солнца кожа рук становится сухой и раздраженной.

Особенно актуальна проблема аллергии на коже в осенне-зимний период. Ведь реакция организма только усиливается под воздействием мороза, сухого воздуха, ветра. Вызвать раздражение кожи может и центральное отопление, или недостаточно увлажненный воздух в помещении.

Также аллергия на коже является актуальной проблемой тех, кто имеет частый контакт с бытовой химией. На коже появляются неприятный зуд, покраснение и сухость.

Лечение аллергии на коже

Если вы заметили у себя или родных сыпь или любую другую аллергическую реакцию, следует принять меры, которые помогут избавиться от неприятных ощущений и снимут проявления воспаления.

Первое – ограничьте контакт с раздражителем, если он вам известен.

Второе – воспользуйтесь противоаллергическими средствами.

Для облегчения симптомов можно воспользоваться фармакологическими препаратами. Так как проявления аллергии являются неприятными и значительно ухудшают качество жизни, косметологические дефекты снижают эстетику тела, что в свою очередь может также влиять на эмоциональное состояние человека и усиливать депрессивные настроения.

Эффективными в борьбе с проявлениями аллергии на коже являются антигистаминные препараты. Их действие заключается в связывании рецепторов гистамина на клетках тканей.

Согласно международной классификации, антигистаминные препараты делят на седативные (классические) и неседативные, соответственно, – первого и второго поколения.

Антигистаминные препараты Антигистаминные препараты являются распространенными в медицинской практике. Одними из таких препаратов являются Фенистил гель и Фенистил эмульсия. Препарат эффективен против зуда при аллергических раздражениях, укусах насекомых, небольших ожогах кожи и необширних солнечных эритемах*. К тому же Фенистил обладает местноанестезирующим действием, приятно охлаждает и успокаивает кожу*.

*Согласно инструкции по применению.

Третье – если аллергия не исчезает в течение длительного времени, или у вас есть подозрения, что причина аллергии не во внешних факторах, обратитесь к специалисту для установления причины и определения курса лечения.

Аллергия на коже – профилактика заболевания Избегайте контакта с водопроводной водой, моющими средствами, раздражающими кожу.

Берегите кожу от длительного воздействия мороза и ветра.

Носите солнцезащитные очки. Потому что кожа век очень чувствительная.

Внимательно читайте информацию на этикетках продуктов и других товаров, которые вы покупаете.

Если у вас есть непереносимость определенных продуктов, избегайте их потребления. А если не уверены, есть ли в составе блюд тот или иной продукт, не стесняйтесь переспросить у официанта или человека, который готовил еду.

Используйте фильтры для очистки воздуха.

Ухаживайте за кожей: увлажняющие средства являются незаменимыми средствами при аллергических реакциях кожи.

Используйте только те средства, которые подходят вашему типу коже.

Стоит знать ситуации, когда сыпь угрожает жизни – это позволит вам не допустить тяжелых последствий для здоровья.



Иногда высыпания могут нести опасность жизни и здоровью человека/ mk.tierient.com

Вот тревожные высыпания, которые не следует игнорировать на своем теле или теле своих близких:

Крапивница, которая кроме высыпания сопровождается отеком конечностей, губ или языка, гортани, а также удушьем, рвотой или потерей сознания. Такие симптомы свидетельствуют о серьезной аллергической реакции на косметическое или лекарственное средство, контакт с растением или бытовой химией, или же укус насекомых.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Менингококцемия. Характерно, что высыпания локализуются на ногах, ягодицах и имеют вид кровоизлияний под кожей. Такое состояние является крайне тяжелым и сопровождается лихорадкой. Менингококцемия может привести к инфекционно-септическому шоку.

Поэтому главное правило, если у вас внезапно появились высыпания на коже, стоит обратиться к специалисту.

Фенистил - быстрое* действие при зуде, необширной солнечной эритеме, неосложненных небольших ожогах кожи, аллергическом раздражении небольших участков кожи и укусах насекомых