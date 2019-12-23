Аллергия на коже: почему возникает, как выглядит и чем лечить
Аллергия – болезнь современности, ею страдают более 40% населения планеты. Аллергические реакции на коже особенно распространены. Ведь кожа – это самый большой орган человека.
Как избежать неприятных ощущений сухости и раздражения на коже. Какими бывают высыпания на коже и какие симптомы не следует игнорировать – далее в материале Здоровье 24.
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Аллергические реакции на теле и в организме человека могут проявляться по-разному, в зависимости от аллергена и индивидуальных особенностей организма.
Кожная аллергия – это реакция иммунной системы на любые вещества, которые организм воспринимает чужеродными.
Кожная аллергия может проявляться как контактный дерматит, диатез или как крапивница. Поражение кожных покровов имеет вид сыпи – пятен, пузырьков, узелков, гнойничков.
Аллергия может проявляться на любом участке кожи/ unsplash.com
Причины аллергии на коже
На нашу кожу воздействуют различные аллергены: косметические или лекарственные средства, металлы, средства бытовой химии, или же пищевые продукты. Следовательно, вероятные причины возникновения аллергии на коже:
- Контактный дерматит. О такой аллергической реакции говорят, когда кожа реагирует после прямого контакта с веществом. Как правило, контактный дерматит распространяется на лицо и руки. Проявления контактного дерматита появляются в течение 48 часов после контакта с аллергеном. Однако, иногда могут появиться сразу после контакта.
- Круглогодичный аллергический ринит. Аллергический ринит провоцируют бытовые аллергены. Его симптомы подобны сенной лихорадке, однако проявления могут сохраняться в течение года.
- Пищевая аллергия. Аллергия на пищевые продукты возникает тогда, когда иммунная система неправильно реагирует на конкретные продукты. Чаще от пищевой аллергии страдают дети младшего возраста, но может встречаться и у взрослых. Распространенными пищевыми аллергенами являются: яйца, молоко, орехи и морепродукты. Однако, аллергическую реакцию может вызвать любая пища, включая фрукты и овощи.
- Медикаментозная аллергия. Определенные лекарства могут вызвать у людей аллергическую реакцию. В таком случае уместно говорить о медикаментозной аллергии. Проблема в том, что если человек принимает одновременно несколько препаратов, бывает сложно определить какой из них вызывает реакцию организма. При проявлениях медикаментозной аллергии необходимо прекратить прием всех препаратов, оставить только жизненно необходимые и со специалистом установить препарат, который является причиной аллергии.
- Поллиноз. Некоторые люди уязвимы к сезонной аллергии. Аллергеном является пыльца деревьев, злаковых трав или сорняков. И так, сильнее всего поллиноз поражает людей весной и летом, когда количество пыльцы наибольшее, часто поллиноз является сезонным явлением.
- Атопический дерматит и экзема. Дерматит проявляется покраснением и сухостью кожи, при этом человек может испытывать зуд. Сыпь может появиться на любой части тела, но часто поражаются конечности и лицо.
Экзема связана с сухостью кожи и часто является наследственной. Атопическому дерматиту свойственно хроническое течение с периодами обострения.
Как выглядит аллергия на коже
Аллергия на коже хоть и имеет разные причины возникновения и проявления, все же имеет общие характерные черты.
- покраснение;
- появление повреждений, трещин, язв;
- отечность;
- зуд;
- реже – возникновение водянистых волдырей;
- в некоторых случаях – гипертермия (высокая температура).
В общем сыпь на теле не является сигналом серьезного заболевания. Часто аллергическая реакция на коже вызвана погодными условиями: из-за ветра или солнца кожа рук становится сухой и раздраженной.
Особенно актуальна проблема аллергии на коже в осенне-зимний период. Ведь реакция организма только усиливается под воздействием мороза, сухого воздуха, ветра. Вызвать раздражение кожи может и центральное отопление, или недостаточно увлажненный воздух в помещении.
Также аллергия на коже является актуальной проблемой тех, кто имеет частый контакт с бытовой химией. На коже появляются неприятный зуд, покраснение и сухость.
Лечение аллергии на коже
Если вы заметили у себя или родных сыпь или любую другую аллергическую реакцию, следует принять меры, которые помогут избавиться от неприятных ощущений и снимут проявления воспаления.
Первое – ограничьте контакт с раздражителем, если он вам известен.
Второе – воспользуйтесь противоаллергическими средствами.
Для облегчения симптомов можно воспользоваться фармакологическими препаратами. Так как проявления аллергии являются неприятными и значительно ухудшают качество жизни, косметологические дефекты снижают эстетику тела, что в свою очередь может также влиять на эмоциональное состояние человека и усиливать депрессивные настроения.
Эффективными в борьбе с проявлениями аллергии на коже являются антигистаминные препараты. Их действие заключается в связывании рецепторов гистамина на клетках тканей.
Согласно международной классификации, антигистаминные препараты делят на седативные (классические) и неседативные, соответственно, – первого и второго поколения.
Антигистаминные препараты Антигистаминные препараты являются распространенными в медицинской практике. Одними из таких препаратов являются Фенистил гель и Фенистил эмульсия. Препарат эффективен против зуда при аллергических раздражениях, укусах насекомых, небольших ожогах кожи и необширних солнечных эритемах*. К тому же Фенистил обладает местноанестезирующим действием, приятно охлаждает и успокаивает кожу*.
*Согласно инструкции по применению.
Третье – если аллергия не исчезает в течение длительного времени, или у вас есть подозрения, что причина аллергии не во внешних факторах, обратитесь к специалисту для установления причины и определения курса лечения.
- Избегайте контакта с водопроводной водой, моющими средствами, раздражающими кожу.
- Берегите кожу от длительного воздействия мороза и ветра.
- Носите солнцезащитные очки. Потому что кожа век очень чувствительная.
- Внимательно читайте информацию на этикетках продуктов и других товаров, которые вы покупаете.
- Если у вас есть непереносимость определенных продуктов, избегайте их потребления. А если не уверены, есть ли в составе блюд тот или иной продукт, не стесняйтесь переспросить у официанта или человека, который готовил еду.
- Используйте фильтры для очистки воздуха.
- Ухаживайте за кожей: увлажняющие средства являются незаменимыми средствами при аллергических реакциях кожи.
- Используйте только те средства, которые подходят вашему типу коже.
Стоит знать ситуации, когда сыпь угрожает жизни – это позволит вам не допустить тяжелых последствий для здоровья.
Иногда высыпания могут нести опасность жизни и здоровью человека/ mk.tierient.com
Вот тревожные высыпания, которые не следует игнорировать на своем теле или теле своих близких:
- Крапивница, которая кроме высыпания сопровождается отеком конечностей, губ или языка, гортани, а также удушьем, рвотой или потерей сознания. Такие симптомы свидетельствуют о серьезной аллергической реакции на косметическое или лекарственное средство, контакт с растением или бытовой химией, или же укус насекомых.
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- Менингококцемия. Характерно, что высыпания локализуются на ногах, ягодицах и имеют вид кровоизлияний под кожей. Такое состояние является крайне тяжелым и сопровождается лихорадкой. Менингококцемия может привести к инфекционно-септическому шоку.
Поэтому главное правило, если у вас внезапно появились высыпания на коже, стоит обратиться к специалисту.
Фенистил - быстрое* действие при зуде, необширной солнечной эритеме, неосложненных небольших ожогах кожи, аллергическом раздражении небольших участков кожи и укусах насекомых
*Имеется в виду, что начинает действовать уже через несколько минут после нанесения, согласно инструкции по применению лекарственных средств. Реклама лекарственного средства. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией по применению лекарственного средства. ФЕНИСТИЛ ЭМУЛЬСИЯ, эмульсия кожная 0,1%, Р.П. №UA / 13867/01/01 от 03.08.2019. ФЕНИСТИЛ ГЕЛЬ, гель 0,1%, Р.П. Минздрава Украины №UA / 0894/01/01 от 04.04.2019. Импортер и уполномоченная организация в Украине: ООО «ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.», Украина. Адрес: 02152, г.. Киев, проспект Павла Тычины, 1-В, тел. (044) 585-51-85, e-mail: [email protected] Информационный материал №CHUKR / CHFENI / 0013/19. Дата изготовления материала: 12.2019 г.