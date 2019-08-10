Аллергия на латекс: основные симптомы и лечение
Аллергия на латекс — это реакция на определенные белки, содержащиеся в натуральном латексе. Натуральный латекс – это млечный сок каучуконосных деревьев.
Латекс содержится во многих потребительских товарах и медицинских материалах, как, например, надувные шары, резинки, чулки, обувь, резиновые сапоги, надувные матрасы, автомобильные и велосипедные шины, резиновые перчатки, детские соски, костюмы аквалангистов, эластичные детали одежды, анестезиологические, дренажные и инфузионные средства, ингаляционные маски и катетеры и многое другое.
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Организм реагирует только на изделия из натурального каучука, есть еще синтетический, отмечает
Кто в группе риска
- медицинский персонал
- люди, которые часто работают в хозяйственных перчатках
- те, кто имеет атопию или экзему кистей
- пациенты, перенесшие много операций
Симптомы аллергии на латекс
У человека с аллергией на этот сок может быть от легкой реакции до тяжелой анафилаксии.
- отек,
- зуд,
- ринит,
- конъюнктивит,
- экзема рук,
- астматическое нападение,
- анафилаксия.
Алергия на латекс: симптомы
Как ставится диагноз
Врач может поставить диагноз "аллергия на латекс" на основании сбора анамнеза — симптомы появляются при контакте с латексом.
Врач-аллерголог назначает провокационные тесты, элиминационную диету, кожные прик-тесты (одни из кожных аллергологических проб), определение уровня иммуноглобулинов. И уже после получения результатов делает вывод. Самостоятельно сдавать анализы на аллергены врач не рекомендует.
- 40% – это свежие овощи, 30% – белки, 20% – здоровые жиры, 10% – углеводы, фрукты
- отдавать предпочтение зелени, цветной капусте, брокколи, брюссельской капусте, фенхелю, кабачкам, огурцам, редису, ягодам, так называемым морским овощам, сельдерею
- обратите внимание, что белки и жиры, поступающие в ваше тело, должны быть органическими (например, органическая птица, проросшие бобовые, оливковое масло, авокадо)
- отказаться от всех зерновых (важно не употреблять те, которые содержат глютен).
Как лечить аллергию на латекс
Вылечить аллергию на латекс невозможно, поэтому лечение и профилактика сводится к борьбе с симптомами.
Основной момент – это избегать контакта с натуральным каучуковым латексом.
Для медиков с аллергией на латекс использовать перчатки без этого компонента в составе.
У кого уже была тяжелая аллергическая реакция – всегда иметь автоинъектор с адреналином для оказания экстренной помощи.
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