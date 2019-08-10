Аллергия на латекс: основные симптомы и лечение

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Аллергия на латекс – как распознать и как лечить аллергию на латекс
Аллергия на латекс: основные симптомы и лечение / myglovedepot.com

Аллергия на латекс — это реакция на определенные белки, содержащиеся в натуральном латексе. Натуральный латекс – это млечный сок каучуконосных деревьев.

Латекс содержится во многих потребительских товарах и медицинских материалах, как, например, надувные шары, резинки, чулки, обувь, резиновые сапоги, надувные матрасы, автомобильные и велосипедные шины, резиновые перчатки, детские соски, костюмы аквалангистов, эластичные детали одежды, анестезиологические, дренажные и инфузионные средства, ингаляционные маски и катетеры и многое другое.

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Организм реагирует только на изделия из натурального каучука, есть еще синтетический, отмечает

Кто в группе риска

  1. медицинский персонал
  2. люди, которые часто работают в хозяйственных перчатках
  3. те, кто имеет атопию или экзему кистей
  4. пациенты, перенесшие много операций

Симптомы аллергии на латекс

У человека с аллергией на этот сок может быть от легкой реакции до тяжелой анафилаксии.

 
Алергия на латекс – симптомы
  • отек,
  • зуд,
  • ринит,
  • конъюнктивит,
  • экзема рук,
  • астматическое нападение,
  • анафилаксия.

Алергія на латекс: симптоми
Алергия на латекс: симптомы

Как ставится диагноз

Врач может поставить диагноз "аллергия на латекс" на основании сбора анамнеза — симптомы появляются при контакте с латексом.

Врач-аллерголог назначает провокационные тесты, элиминационную диету, кожные прик-тесты (одни из кожных аллергологических проб), определение уровня иммуноглобулинов. И уже после получения результатов делает вывод. Самостоятельно сдавать анализы на аллергены врач не рекомендует.

 
Элиминационная диета — принципы питания
  • 40% – это свежие овощи, 30% – белки, 20% – здоровые жиры, 10% – углеводы, фрукты
  • отдавать предпочтение зелени, цветной капусте, брокколи, брюссельской капусте, фенхелю, кабачкам, огурцам, редису, ягодам, так называемым морским овощам, сельдерею
  • обратите внимание, что белки и жиры, поступающие в ваше тело, должны быть органическими (например, органическая птица, проросшие бобовые, оливковое масло, авокадо)
  • отказаться от всех зерновых (важно не употреблять те, которые содержат глютен).

Как лечить аллергию на латекс

Вылечить аллергию на латекс невозможно, поэтому лечение и профилактика сводится к борьбе с симптомами.

Основной момент – это избегать контакта с натуральным каучуковым латексом.

Для медиков с аллергией на латекс использовать перчатки без этого компонента в составе.

У кого уже была тяжелая аллергическая реакция – всегда иметь автоинъектор с адреналином для оказания экстренной помощи.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Аллергия
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