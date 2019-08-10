Аллергия на латекс: основные симптомы и лечение

Аллергия на латекс — это реакция на определенные белки, содержащиеся в натуральном латексе. Натуральный латекс – это млечный сок каучуконосных деревьев.

Латекс содержится во многих потребительских товарах и медицинских материалах, как, например, надувные шары, резинки, чулки, обувь, резиновые сапоги, надувные матрасы, автомобильные и велосипедные шины, резиновые перчатки, детские соски, костюмы аквалангистов, эластичные детали одежды, анестезиологические, дренажные и инфузионные средства, ингаляционные маски и катетеры и многое другое.

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Организм реагирует только на изделия из натурального каучука, есть еще синтетический, отмечает

Кто в группе риска

медицинский персонал люди, которые часто работают в хозяйственных перчатках те, кто имеет атопию или экзему кистей пациенты, перенесшие много операций

Симптомы аллергии на латекс

У человека с аллергией на этот сок может быть от легкой реакции до тяжелой анафилаксии.

Алергия на латекс – симптомы отек,

зуд,

ринит,

конъюнктивит,

экзема рук,

астматическое нападение,

анафилаксия.



Алергия на латекс: симптомы

Как ставится диагноз

Врач может поставить диагноз "аллергия на латекс" на основании сбора анамнеза — симптомы появляются при контакте с латексом.

Врач-аллерголог назначает провокационные тесты, элиминационную диету, кожные прик-тесты (одни из кожных аллергологических проб), определение уровня иммуноглобулинов. И уже после получения результатов делает вывод. Самостоятельно сдавать анализы на аллергены врач не рекомендует.

Элиминационная диета — принципы питания 40% – это свежие овощи, 30% – белки, 20% – здоровые жиры, 10% – углеводы, фрукты

отдавать предпочтение зелени, цветной капусте, брокколи, брюссельской капусте, фенхелю, кабачкам, огурцам, редису, ягодам, так называемым морским овощам, сельдерею

обратите внимание, что белки и жиры, поступающие в ваше тело, должны быть органическими (например, органическая птица, проросшие бобовые, оливковое масло, авокадо)

отказаться от всех зерновых (важно не употреблять те, которые содержат глютен).

Как лечить аллергию на латекс

Вылечить аллергию на латекс невозможно, поэтому лечение и профилактика сводится к борьбе с симптомами.

Основной момент – это избегать контакта с натуральным каучуковым латексом.

Для медиков с аллергией на латекс использовать перчатки без этого компонента в составе.

У кого уже была тяжелая аллергическая реакция – всегда иметь автоинъектор с адреналином для оказания экстренной помощи.

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