Английские медики смогут не лечить пациента, если тот проявил к ним расизм или сексизм

В Англии врачи смогут отказать пациентам в лечении, если те проявили к ним расизм или сексизм. Новые правила разработала Британская Национальная служба здравоохранения.

На сайте ведомства говорится, что правила не будут действовать в случае, если пациент будет нуждаться в немедленной медицинской помощи.

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Медики смогут отказать в профессиональных услугах, если услышат в свой адрес расистские, гомофобные или сексистские высказывания. За другие виды дискриминации англичане также смогут отказать пациенту.

Расизм был самой распространенной формой дискриминации. В 2019 году также наблюдали много сообщений о сексизме и нетерпимости к религии и сексуальности,

– пояснили в службе здравоохранения.

Ежегодный опрос медицинских работников в Англии показал, что 15% респондентов подвергались физическому насилию.

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