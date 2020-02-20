24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Английские медики смогут не лечить пациента, если тот проявил к ним расизм или сексизм

- Читати новину українською
Английские медики смогут не лечить пациента / fisioradi.it

В Англии врачи смогут отказать пациентам в лечении, если те проявили к ним расизм или сексизм. Новые правила разработала Британская Национальная служба здравоохранения.

На сайте ведомства говорится, что правила не будут действовать в случае, если пациент будет нуждаться в немедленной медицинской помощи.

Читайте также: Как говорить с ребенком о расизме: полезные советы

Медики смогут отказать в профессиональных услугах, если услышат в свой адрес расистские, гомофобные или сексистские высказывания. За другие виды дискриминации англичане также смогут отказать пациенту.

Расизм был самой распространенной формой дискриминации. В 2019 году также наблюдали много сообщений о сексизме и нетерпимости к религии и сексуальности,
– пояснили в службе здравоохранения.

Ежегодный опрос медицинских работников в Англии показал, что 15% респондентов подвергались физическому насилию.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое –читайте в разделе Здоровье.

В Украине за неделю от гриппа умерли 10 человек
19 февраля
Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Новости Здоровье Сексизм Расизм Здоровье Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
19 февраля 14:22 "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы
Олександр Бевза
17 февраля 19:06 Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза
13 февраля 20:20 1 апреля – лишь переломный момент в реформе медицины, – интервью Скалецкой
Альона Чернецька
13 февраля 19:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук