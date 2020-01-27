Антибиотики неэффективны против коронавируса – ВОЗ

Антибиотики неэффективны против коронавируса, их применение при лечении пневмонии вызванной коронавирусом нового типа – тщетно. Антибиотики способны действовать на бактерии, а не против вирусов.

В ВОЗ разъяснили вопросы по лечению и передаче китайского коронавируса.

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2019-nC0V является вирусом, и поэтому антибиотики не должны использоваться как средство профилактики или лечения,

– отметили в ВОЗ.

В организации также напомнили, что пожилые люди и люди с плохим иммунитетом или уже имеющимися заболеваниями, более уязвимыми к коронавирусам.

Важно объяснение переноса инфекции животными. Пока не обнаружено доказательств того, что домашние животные, в частности кошки или собаки могут переносить возбудитель.



Эффективного лечения против коронавируса нет / Фото: xinhuanet.com

Коронавирусы – что это? Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и нетипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Коронавирусы могут привести к серьезным пневмониям, в частности к атипичной пневмонии.

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Последние данные о распространении коронавируса

– По состоянию на 27 января от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 82 человека. Общее количество инфицированных – около 3000 человек по всему миру.

– Предварительно установленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучих мышей, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.

– Вакцины против коронавируса или специфического лечения пневмонии, которую он вызывает – нет.

– 24 китайских провинции ввели наивысший уровень угрозы. Поэтому, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 миллиарда человек.

– Коронавирус вышел за пределы страны. Сейчас он в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, Непале, США, Канаде и Камбодже.

– Известно о четырех случаях подозрения на коронавирус. У двух человек не подтвердилось наличие инфекции, по двум – проверка продолжается.

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