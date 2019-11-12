Антибиотики против прыщей: когда и как использовать

Основная функция антибиотиков в лечении акне – снижение особого вида бактерий на коже – Кутибактериум акнес, усиленное размножение которых, увеличивает количество высыпаний. ⠀

Эти препараты нельзя назначать себе самостоятельно, без консультации врача. Ни внешние формы, ни тем более, принимаемые внутрь, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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1. Наружные антибиотики (Зеркалин, Зинерит, Далацин, Даверцин; комбинированные – Клензит и др) выпускаются в виде гелей, растворов.

Как правильно применять?

- применять строго по инструкции и не дольше рекомендуемого времени;

- не использовать "время от времени";

- комбинировать с другими лечебными средствами (бензоил пероксид, ретиноиды и др);

- не назначать одновременно с антибиотиками внутрь;

- обязательно в уходе – увлажняющие препараты (кремы, сыворотки, маски), поскольку все эти препараты сушат кожу.⠀

2. Антибиотики внутрь (Юнидокс, Миноциклин, Сумамед и др).

Как правильно применять?

- назначаются для лечения от средней до тяжелой степени акне; ⠀

- обязательная одновременная местная терапия (бензоил пероксид и т. п);

- курс лечения от 10 дней до 2-3 месяцев;

- некоторые способны повышать чувствительность кожи к солнцу, поэтому обязательно применение защиты от солнца; ⠀

- при одновременном приеме с пероральными контрацептивами снижают их действие.

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