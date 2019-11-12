Антибиотики против прыщей: когда и как использовать
Основная функция антибиотиков в лечении акне – снижение особого вида бактерий на коже – Кутибактериум акнес, усиленное размножение которых, увеличивает количество высыпаний. ⠀
Эти препараты нельзя назначать себе самостоятельно, без консультации врача. Ни внешние формы, ни тем более, принимаемые внутрь, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.
Читайте также: Прыщи перед менструацией: почему возникают и как от них избавиться
1. Наружные антибиотики (Зеркалин, Зинерит, Далацин, Даверцин; комбинированные – Клензит и др) выпускаются в виде гелей, растворов.
Как правильно применять?
- применять строго по инструкции и не дольше рекомендуемого времени;
- не использовать "время от времени";
- комбинировать с другими лечебными средствами (бензоил пероксид, ретиноиды и др);
- не назначать одновременно с антибиотиками внутрь;
- обязательно в уходе – увлажняющие препараты (кремы, сыворотки, маски), поскольку все эти препараты сушат кожу.⠀
2. Антибиотики внутрь (Юнидокс, Миноциклин, Сумамед и др).
Как правильно применять?
- назначаются для лечения от средней до тяжелой степени акне; ⠀
- обязательная одновременная местная терапия (бензоил пероксид и т. п);
- курс лечения от 10 дней до 2-3 месяцев;
- некоторые способны повышать чувствительность кожи к солнцу, поэтому обязательно применение защиты от солнца; ⠀
- при одновременном приеме с пероральными контрацептивами снижают их действие.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.