Почему нельзя часто принимать антибиотики
Открытие антибиотиков подарило человечеству мощное оружие для борьбы с болезнетворными бактериями, но люди настолько сильно поверили в их действенность, что стали использовать их совсем не по назначению. Почему это так опасно – читайте дальше.
Большинство людей склонны прибегать к самолечению, и принимают антибиотики при каждом эпизоде простуды, чтобы не заболеть еще больше. Почему так нельзя делать рассказала врач Ангелина Синельникова.
Актуально: Как правильно принимать антибиотики
Чем чаще антибиотик поступает в организм, тем больше вероятность, что бактерии к нему привыкнут. Нежелательные микроорганизмы впоследствии изучают антибиотик и находят различные пути защиты от него. Поэтому убив бактерию однажды, не факт, что второй раз это средство подействует.
Привыкание организма к антибиотикам
Почему я не могу просто заменить антибиотик?
Новых классов антибиотиков не открывали уже более 30 лет, а именно с 1987 года. Их разработка очень трудоемкий и крайне "невыгодный" процесс по сравнению с другими препаратами.
⠀
Сейчас каждые 15 минут из-за бактерицидной устойчивости в мире умирает один человек. По прогнозам ученых, если не принять срочных мер, то к 2050 году каждые 3 секунды в мире кто-то будет умирать от болезней, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями. Сейчас это происходит каждые 15 минут.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.