Почему нельзя часто принимать антибиотики

Открытие антибиотиков подарило человечеству мощное оружие для борьбы с болезнетворными бактериями, но люди настолько сильно поверили в их действенность, что стали использовать их совсем не по назначению. Почему это так опасно – читайте дальше.

Большинство людей склонны прибегать к самолечению, и принимают антибиотики при каждом эпизоде простуды, чтобы не заболеть еще больше. Почему так нельзя делать рассказала врач Ангелина Синельникова.

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Чем чаще антибиотик поступает в организм, тем больше вероятность, что бактерии к нему привыкнут. Нежелательные микроорганизмы впоследствии изучают антибиотик и находят различные пути защиты от него. Поэтому убив бактерию однажды, не факт, что второй раз это средство подействует.

Привыкание организма к антибиотикам

Почему я не могу просто заменить антибиотик?

Новых классов антибиотиков не открывали уже более 30 лет, а именно с 1987 года. Их разработка очень трудоемкий и крайне "невыгодный" процесс по сравнению с другими препаратами.

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Сейчас каждые 15 минут из-за бактерицидной устойчивости в мире умирает один человек. По прогнозам ученых, если не принять срочных мер, то к 2050 году каждые 3 секунды в мире кто-то будет умирать от болезней, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями. Сейчас это происходит каждые 15 минут.

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