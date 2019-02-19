Аппарат, что спасает жизни: активисты запустили в сети интересный флешмоб

Активисты запустили в соцсетях флешмоб с требованием установить автоматические внешние дефибрилляторы в общественных местах. Они также инициировали петицию на сайте Киевгорадминистрации – установить аппараты хотя бы в метро.

В развитых странах дефибрилляторы есть в местах большого скопления людей, спортивных залах, университетах. В Германии и Голландии даже придумали дефибрилляторы, летящие к вам на квадрокоптер сразу после вызова скорой.

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Что такое дефибриллятор?Это специальный аппарат, который влияет на сердце кратковременным мощным электроимпульсом. Он необходим для сердечно-легочной реанимации, которую нужно сделать до приезда медиков. Прибор сам анализирует состояние человека. Залогом спасения пациентов является дефибрилляция на первых пяти минутах после остановки кровообращения.

В Киеве их можно найти только в аэропортах и на железнодорожном вокзале.

В 2017 году было зафиксировано 90 тысяч случаев смертей до приезда бригады экстренной медицинской помощи. Однако часть из этих людей можно было бы спасти,

– отметил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Александр Ябчанка.

По словам активиста Дмитрия Буренина, если соберется достаточно подписей для этой петиции, то КГГА будет обязана рассмотреть установку автоматических дефибрилляторов хотя бы в метро.



Дефибриллятор

Петицию об установке дефибрилляторов в метро уже подписали почти семь сотен киевлян. Нужно собрать 10 тысяч голосов. Поэтому, инициаторы призывают людей активизироваться, ведь эти приборы могут понадобиться любому.

Смотрите видео о необходимости дефибрилляторов в общественных местах: