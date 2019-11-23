Аптечка новорожденного: что должно всегда быть под рукой

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Уход за младенцами / Unsplash

Здоровая жизнь малыша напрямую зависит от родительского ухода. Очень важно знать, что нужно всегда иметь под рукой.

Каким должен быть состав аптечки молодых родителей рассказала провизор Ольга Мельник.

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Средства гигиены

  • Средство для купания, использовать 1 раз в неделю;
  • Средства от прелости;
  • Вата для чистки ушей и носа. Из них делают небольшие жгутики, и прочищают ними ушные раковины и носовые ходы;
  • Ватные палочки для обработки пупочной раны антисептиками, прыщиков и тому подобное;
  • Ватные палочки с ограничителем;
  • Ватные диски для проведения гигиенических процедур;
  • Влажные салфетки (использовать в экстренном случае, если нет воды);

Засоби для догляду новонароджених
Средства для ухода за новорожденными

Уход

  • Маленькие ножницы для ногтей с закругленными концами и защитным колпачком;
  • Термометр для ванночки;
  • Назальный аспиратор;
  • Термометр, лучше электронный;
  • Шприц-дозатор или ложечка с дозатором для введения лекарств;

Антисептики

  • Октенисепт для обработки пупка;
  • Перекись водорода 3%;
  • Спирт или спиртовые салфетки для дезинфекции;
  • Бактерицидный пластырь;

Лекарственные средства и не только

  • Жаропонижающее средство на парацетамоле в свечах или в жидкой форме;
  • Капли от насморка и солевой раствор
  • Использовать все лекарства только после консультации педиатра и строго по инструкции;

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Родители и дети Новости Здоровье Беременность и роды Дети
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