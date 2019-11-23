Аптечка новорожденного: что должно всегда быть под рукой
Здоровая жизнь малыша напрямую зависит от родительского ухода. Очень важно знать, что нужно всегда иметь под рукой.
Каким должен быть состав аптечки молодых родителей рассказала провизор Ольга Мельник.
К теме: Послеродовая депрессия: как проявляется и почему ее нельзя игнорировать
Средства гигиены
- Средство для купания, использовать 1 раз в неделю;
- Средства от прелости;
- Вата для чистки ушей и носа. Из них делают небольшие жгутики, и прочищают ними ушные раковины и носовые ходы;
- Ватные палочки для обработки пупочной раны антисептиками, прыщиков и тому подобное;
- Ватные палочки с ограничителем;
- Ватные диски для проведения гигиенических процедур;
- Влажные салфетки (использовать в экстренном случае, если нет воды);
Средства для ухода за новорожденными
Уход
- Маленькие ножницы для ногтей с закругленными концами и защитным колпачком;
- Термометр для ванночки;
- Назальный аспиратор;
- Термометр, лучше электронный;
- Шприц-дозатор или ложечка с дозатором для введения лекарств;
Антисептики
- Октенисепт для обработки пупка;
- Перекись водорода 3%;
- Спирт или спиртовые салфетки для дезинфекции;
- Бактерицидный пластырь;
Лекарственные средства и не только
- Жаропонижающее средство на парацетамоле в свечах или в жидкой форме;
- Капли от насморка и солевой раствор
- Использовать все лекарства только после консультации педиатра и строго по инструкции;
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии