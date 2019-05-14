Артроз коленного сустава: симптомы, диагностика и правильное лечение

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Артроз коленного сустава: симптомы, причины и лечение
Как лечить артроз коленного сустава / pixabay.com

Артроз сустава развивается в результате износа хряща. Хрящ – это ткань, которая как шапочка покрывает концы костей и минимизирует трение при работе сустава.

При артрозе гладкая поверхность шапочки становится шероховатой. При прогрессировании хрящ может полностью исчезнуть. Тогда кости начинают тереться друг о друга, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

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Процесс можно замедлить или остановить, но нельзя повернуть назад.

Чем артроз отличается от артрита?

Артрит – это воспаление сустава без его истончения. Он возникает по разным причинам: инфекции, травмы. Артроз – это физическое истирание сустава.

Факторы риска 

  1. Преклонный возраст;
  2. Женский пол;
  3. Лишний вес (увеличивается нагрузка на сустав);
  4. Травмы или работа, связанная с нагрузками на сустав (тяжелый физический труд, футбол, балет, теннис и т. д.);
  5. Генетика и врожденные деформации.
 
Артроз – симптомы
Боль в колене, которая может усиливаться при ходьбе. Затруднено сгибание и разгибание. Особенно после отдыха (нужно время, чтобы расходиться).

Диагностика артроза

Обычно диагноз можно поставить после осмотра врача. Он расспросит вас о жалобах и оценит подвижность сустава, состояние тканей. Подтвердить диагноз помогает рентген. На снимке будет видно, что расстояние между костями уменьшилось – это означает, что суставной поверхности стало меньше. Можно также обнаружить костные разрастания.

Артроз: симптоми і лікування
Артроз: симптомы и лечение

МРТ покажет состояние хрящей и сухожилий. При необходимости выполняют пункцию коленного сустава – укол в область сустава с забором суставной жидкости и ее последующим анализом.

Лечение артроза

Что точно помогает:

Изменение образа жизни.
Снижение веса.
Индивидуальный комплекс физических упражнений.
Бассейн, ходьба, гимнастика.
НПВС: Ибупрофен, Напроксен.

Что возможно помогает:

Внутрисуставные (ВС) инъекции ГКС, богатой тромбоцитами плазмы, физиотерапия.

Что скорее не помогает:

Мануальная терапия, коленный ортез.

Что точно не помогает:

Эндоскопическое промывание сустава (лаваж); ортопедические стельки, хондропротекторы (хондроитин и глюкозамин), внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты.

Если лечение не помогает, а болезнь прогрессирует – назначается операция по замене сустава.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина
Источник: Здоровье 24
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