Артроз коленного сустава: симптомы, диагностика и правильное лечение

Артроз сустава развивается в результате износа хряща. Хрящ – это ткань, которая как шапочка покрывает концы костей и минимизирует трение при работе сустава.

При артрозе гладкая поверхность шапочки становится шероховатой. При прогрессировании хрящ может полностью исчезнуть. Тогда кости начинают тереться друг о друга, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

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Процесс можно замедлить или остановить, но нельзя повернуть назад.

Чем артроз отличается от артрита?

Артрит – это воспаление сустава без его истончения. Он возникает по разным причинам: инфекции, травмы. Артроз – это физическое истирание сустава.

Факторы риска

Преклонный возраст; Женский пол; Лишний вес (увеличивается нагрузка на сустав); Травмы или работа, связанная с нагрузками на сустав (тяжелый физический труд, футбол, балет, теннис и т. д.); Генетика и врожденные деформации.

Артроз – симптомы Боль в колене, которая может усиливаться при ходьбе. Затруднено сгибание и разгибание. Особенно после отдыха (нужно время, чтобы расходиться).

Диагностика артроза

Обычно диагноз можно поставить после осмотра врача. Он расспросит вас о жалобах и оценит подвижность сустава, состояние тканей. Подтвердить диагноз помогает рентген. На снимке будет видно, что расстояние между костями уменьшилось – это означает, что суставной поверхности стало меньше. Можно также обнаружить костные разрастания.



Артроз: симптомы и лечение

МРТ покажет состояние хрящей и сухожилий. При необходимости выполняют пункцию коленного сустава – укол в область сустава с забором суставной жидкости и ее последующим анализом.

Лечение артроза

Что точно помогает:

Изменение образа жизни.

Снижение веса.

Индивидуальный комплекс физических упражнений.

Бассейн, ходьба, гимнастика.

НПВС: Ибупрофен, Напроксен.

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Что возможно помогает:

Внутрисуставные (ВС) инъекции ГКС, богатой тромбоцитами плазмы, физиотерапия.

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Что скорее не помогает:

Мануальная терапия, коленный ортез.

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Что точно не помогает:

Эндоскопическое промывание сустава (лаваж); ортопедические стельки, хондропротекторы (хондроитин и глюкозамин), внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты.

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Если лечение не помогает, а болезнь прогрессирует – назначается операция по замене сустава.

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