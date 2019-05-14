Артроз коленного сустава: симптомы, диагностика и правильное лечение
Артроз сустава развивается в результате износа хряща. Хрящ – это ткань, которая как шапочка покрывает концы костей и минимизирует трение при работе сустава.
При артрозе гладкая поверхность шапочки становится шероховатой. При прогрессировании хрящ может полностью исчезнуть. Тогда кости начинают тереться друг о друга, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.
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Процесс можно замедлить или остановить, но нельзя повернуть назад.
Чем артроз отличается от артрита?
Артрит – это воспаление сустава без его истончения. Он возникает по разным причинам: инфекции, травмы. Артроз – это физическое истирание сустава.
Факторы риска
- Преклонный возраст;
- Женский пол;
- Лишний вес (увеличивается нагрузка на сустав);
- Травмы или работа, связанная с нагрузками на сустав (тяжелый физический труд, футбол, балет, теннис и т. д.);
- Генетика и врожденные деформации.
Диагностика артроза
Обычно диагноз можно поставить после осмотра врача. Он расспросит вас о жалобах и оценит подвижность сустава, состояние тканей. Подтвердить диагноз помогает рентген. На снимке будет видно, что расстояние между костями уменьшилось – это означает, что суставной поверхности стало меньше. Можно также обнаружить костные разрастания.
Артроз: симптомы и лечение
МРТ покажет состояние хрящей и сухожилий. При необходимости выполняют пункцию коленного сустава – укол в область сустава с забором суставной жидкости и ее последующим анализом.
Лечение артроза
Что точно помогает:
Изменение образа жизни.
Снижение веса.
Индивидуальный комплекс физических упражнений.
Бассейн, ходьба, гимнастика.
НПВС: Ибупрофен, Напроксен.
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Что возможно помогает:
Внутрисуставные (ВС) инъекции ГКС, богатой тромбоцитами плазмы, физиотерапия.
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Что скорее не помогает:
Мануальная терапия, коленный ортез.
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Что точно не помогает:
Эндоскопическое промывание сустава (лаваж); ортопедические стельки, хондропротекторы (хондроитин и глюкозамин), внутрисуставные инъекции гиалуроновой кислоты.
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Если лечение не помогает, а болезнь прогрессирует – назначается операция по замене сустава.
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