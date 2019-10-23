Польза и вред авокадо и как часто его можно есть

О пользе авокадо сказано немало и оно очень популярно среди сторонников здорового питания. Кроме того, это не только отличный вариант завтрака, но и отменный заменитель масла.

Авокадо является необычным фруктом, ведь содержит в себе очень много жиров. Это означает, что этот плод содержит больше калорий, чем другие фрукты и овощи.

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Пищевая ценность авокадо

Целое авокадо обычного размера содержит около 240 калорий и 22 грамма жира, в то время как целый апельсин такого же размера – 33 калории. Поэтому, если вы планируете уменьшить вес, энергетический вклад этого фрукта следует учитывать.

Это не означает, что вам следует отказываться от авокадо, однако если вы хотите регулярно его есть,, то придется гораздо тщательнее планировать всю свою диету.

Ради справедливости стоит отметить, что по сравнению с другими продуктами с высоким содержанием жиров, авокадо является здоровым вариантом, ведь его жиры ненасыщенные.



Чем полезен авокадо

Чем полезен авокадо

Мякоть плодов авокадо содержит жирное масло и кислоты, белок, уникальные антиоксиданты Rarthenon A и B, магний, калий, витамины К, Е и D, а содержание последнего выше, чем в масле и яйцах.

Сливочный вкус и текстура авокадо позволяют добавлять его в салат, а также заменить масло на бутербродах и в выпечке.

Не удивляйтесь, ведь авокадо и вправду прекрасно подходит к десертам. Тем более, если его употреблять в пищу вместо продуктов с высоким содержанием жиров, он может помочь поддерживать уровень здорового холестерина.



Пищевая ценность авокадо

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