Бактерии во рту могут вызвать рак

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Бактерии во рту вызывают рак
Бактерии во рту вызывают рак / pixabay.com

Ученые из Колумбийского университета в США установили: повышение популяции бактерий F. Nucleatum, которые часто встречаются в полости рта, в налете на зубах, способствует ускоренному росту опухолей толстой кишки.

Около трети случаев колоректального рака связаны с повышением концентрации бактерий F. Nucleatum, они вызывают пародонтит и кариес, говорится в результатх исследования, опубликованных в журнале EMBO Reports.

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Эти опухоли кишечника являются самыми агрессивными и чаще приводят к летальному исходу. Ученые проанализировали данные о РНК 466 пациентов с колоректальным раком.

Бактерії
Бактерии, которые вызывают кариес, способствуют развитию рака

Специалисты выяснили, что к моменту диагностирования заболевания у подопытных наблюдалась повышенная активность белка аннексина A1. Научные специалисты констатировали, что этот белок выполняет роль связующего звена между бактерией F. Nucleatum и раковыми клетками.

Обнаруженный учеными механизм действия зубных бактерий на развитие колоректального рака помог определиться и с возможным методом лечения. По словам ученых, снижение концентрации бактерий и блокирование действия белка аннексина A1 способствует замедлению роста опухолей.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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