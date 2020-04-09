БЦЖ vs коронавирус: влияет ли вакцина против туберкулеза на COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 набирает все большие обороты. Больных считают сотнями тысяч, количество инфицированных уже перевалило за миллион. Медики не успевают за прибытием новых пациентов с осложнениями.

Китай заявляет, что почти справился с пандемией. В то же время под угрозой "нервного срыва" – Италия, Испания и США. Лекарств или вакцины от нового штамма нет, хотя исследователи усиленно работают над этим.

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Но скорой панацеи никто не ждет: на разработку качественной вакцины нужен еще не один месяц. Но, кажется, у ученых есть первые догадки относительно препаратов, которые могут облегчать коронавирус. Одна из гипотез – вакцина от туберкулеза.

Что известно о вакцине от туберкулеза?Аббревиатура БЦЖ сложилась от французского названия бациллы Кальметта-Герена, которая входит в препарат: Bacillus Calmette-Guérin, BCG. Это единственная имеющаяся вакцина для прививки против туберкулеза. Из всех вакцин, которые существуют сегодня, ее используют чаще всего. Она охватывает более 80% новорожденных и детей грудного возраста в странах, где она является компонентом национальной программы иммунизации детей.

Вакциной БЦЖ прививают детей всего один раз, в первые 3-5 суток после рождения. Этот препарат создали в 1921 году из искусственно выведенного штамма туберкулезной палочки крупного рогатого скота, которая уже не может заразить человека. В то же время бактерия создает иммунитет к инфекционной болезни.

Потенциально БЦЖ защищает легкие человека. Именно об этой вакцине как о вероятной защите от нового коронавируса заговорили американские ученые. Они и заявили: разница в количестве заболеваний и смертей может быть из-за отсутствия национальной стратегии по вакцинации.

Мы обнаружили, что страны без национальной политики вакцинации БЦЖ (Италия, Нидерланды, США) пострадали больше, по сравнению со странами, имеющими универсальную и давнюю политику БЦЖ,

– отметили ученые.

Для своего исследования ученые выбрали 28 стран. И сравнили их по тому, прививают ли население вакциной БЦЖ и если да, то сколько времени. Они обнаружили, что в странах, где такая вакцинация есть, количество летальных случаев ниже.

Например, показатель смертности от коронавируса в Бразилии не достигает и одного человека на миллион. Несмотря на то, что уровень экономического развития точно уступает, например, Италии. На Апеннинах не существует нацполитики в сфере вакцинации против туберкулеза. Поэтому смертность от COVID-19 гораздо выше.

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Еще одним из факторов, влияющих на уровень смертности в стране, может быть возраст ее населения. В Италии самое пожилое население Европы: примерно 23% жителей – люди, которым больше 65 лет. Средний возраст в стране составляет 47,3 года. Для сравнения, средний возраст в США – 33 года.

Что известно о COVID-19 в Италии?Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в мире. С начала эпидемии в Италии более 139 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли – 17 669 человек. Среди них – много людей, которым болеьше 80 лет.



В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности. За ситуацией в Италии следит весь мир.

Исследователи уверяют, что лучший результат в борьбе с коронавирусом демонстрируют страны, которые начали раньше всех вакцинировать людей БЦЖ. Например, Япония проводит прививки против туберкулеза с 1947 года.

Иран, сильно пострадавший от COVID-19 начал тотальную вакцинацию населения только в 1984 году, поэтому потенциально незащищенными остались те, кому больше 36 лет.

Важно! Сейчас это исследование еще не прошло экспертную оценку. Поэтому пока неизвестно, будут ли использовать БЦЖ для борьбы с коронавирусом. Ученые работают над изобретением специализированной вакцины от COVID-2019. Первые исследования уже начали.

Несмотря на усиленную работу над вакциной, медики всегда советуют: оставайтесь дома! Распространение вируса – словно цепная реакция. Если ее разорвать, COVID-19 будет распространяться медленнее. Следовательно, врачи смогут справиться с тяжелыми пациентами в медучреждениях.

Три месяца назад мы почти ничего не знали об этом вирусе. Вместе мы получили большое количество информации и ежедневно учим еще больше,

– отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

И напоследок: тщательно мойте руки. Это защитит от попадания вируса в глаза, рот и нос, а еще – убережет от сотни других недугов.