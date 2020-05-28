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Как беременность снижает риск рака: объяснение ученых

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Беременность защищает от рака
Беременность защищает от рака / unsplash.com

Известно, что ранняя беременность (до 25 лет) снижает риск рака молочной железы более чем на 30%. Ученые смогли объяснить, почему так происходит.

Камила дос Сантос из Лаборатории в Колди Спринг потратила несколько лет на изучение защитных эффектов беременности, пишет prnewswire.

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Она обнаружила, что один из способов защиты клеток молочной железы от рака у мышей после беременности – влияние на особо мощный ген cMYC.

Беременность его выключает и включает другой набор, который способствует старению. Клетки умирают и воспроизводятся новые, в которых меньше риск неправильной мутации.

Вагітність допомагає зменшити ризик раку
Беременность помогает уменьшить риск рака / Фото unsplash

Еще одна хитрость заключается в том, чтобы удерживать клетки молочной железы в состоянии "преждевременного старения" – момент в жизненном цикле клетки между смертью, жизнью и потенциальным раком.

Это очень тяжелая система, но вы можете испортить ее. И если это случается – тогда развивается рак. Это позволяет нам сейчас работать над тем, чтобы уберечь от этих возмущений клетки,
– сказала Камила дос Сантос.

Эти данные дают новое представление о возможностях лечения заболевания в будущем и улучшают способы выявления риска к развитию опухоли.

Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье ДНК Онкозаболевания Беременность и роды Здоровье Лечение
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