Бесплатная доставка лекарств и низкие цены: как работает новый украинский сервис

Украинские предприниматели запустили сервис с бесплатной доставкой лекарств на дом – Liki24. Дело убыточное, но учредители не хотят делать услугу курьера платной из-за карантина. Об их социальной инициативе даже написало британское издание Financial Times.

Как работает сервис – читайте в материале 24 канала.

Читайте также Разработка вакцины против COVID-19: Минздрав Германии прогнозирует, что на это уйдут годы

Бесплатная доставка действует во время карантина. Посылку можно забрать в отделении Укрпочты или же курьер может принести сразу под дверь квартиры или дома.

"Многие люди заказывает именно курьерскую доставку лекарств на дом. Когда человек может сейчас, во время карантина, находиться дома, а курьер сам привезет ему это отправление", – сказал курьер Владимир.

Сервис сотрудничает со многими аптеками и среди них ищет самые низкие цены на каждую позицию.

Эти таблетки мне выписал врач. Они мне были нужны. Я посмотрела в разных аптеках цены. И посмотрела также цену на Liki24. Они выбрали самую низкую цену. Доставили в течение 2 дней,

– рассказала киевлянка Наталья Красненкова.

Женщина заказывала лекарства также своим родственникам. Сервис доставляет препараты даже в отдаленные села. "У меня есть родственники, которые живут в селе на Черниговщине. И лишний раз ехать в аптеку в другое село неудобно", – отметила Красненкова.

► Самые дешевые цены на лекарства именно в Киеве, – основатель сервиса

По словам основателя, цены на лекарства самые дешевые в Киеве. В маленьких городах и селах – ситуация сложнее.

Там мало аптек. Аптеки с очень высокими ценами. Люди не имеют доступа к лекарствам с адекватными расценками,

– пояснил основатель сервиса Liki24 Антон Авринский.

Однако сейчас проект убыточный. На бесплатной доставке учредители потеряли сотни тысяч гривен. Авринский подтвердил, что главная цель для них – максимальное количество людей заставить сидеть дома.

Бесплатная доставка действует во время карантина / Фото УП

► Для кого актуален сервис

10 тысяч человек уже проверили, удобно ли покупать лекарства через сервис. Медикаменты заказывают и люди старшего возраста, и молодежь для своих родителей. Особенно актуальна эта услуга для пенсионеров, которые стараются максимально экономить собственные средства.

Обратите внимание! Liki24 не возят вакцины, рецептурные препараты, или лекарства с содержанием наркотических веществ. Их можно заказать, но забрать самостоятельно в одной из аптек со скидкой.

При формировании заказа можно выбрать препараты из различных аптек. Все лекарства соберут с разных точек и отправят одной посылкой. К примеру, один из заказчиков выбрал 80 препаратов в 20 различных фармацевтических заведениях.