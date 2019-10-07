Бесплатное обследование на рак для львовянок: где пройти

Женщины, которые живут во Львовской области, могут пройти бесплатное обследование на рак молочной железы и шейки матки.

7 октября во Львове началась тематическая акция под названием "Дни профилактики патологии шейки матки и молочной железы у женщин". Это инициатива Департамента здравоохранения Львовской ОГА, посвященная грядущему Дню борьбы с раком молочной железы.

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Сейчас во Львовской области работают 7 скрининговых центров, в которых можно бесплатно провериться на рак груди и шейки матки.

Женщины могут обнаружить опухоль даже на ранних стадиях, благодаря чему шансы на успешное лечение растут на 95%.

Рак груди – симптомы Боль в груди;

Новообразования в груди;

Изменение размера и формы груди;

Покраснение, выпуклости или припухлости на коже (в районе молочной железы)

Вытягивание сосков

Выделения из сосков

Олег Дуда – врач-онкохирург " В прошлом году мы обнаружили рак первой стадии у 82 женщин. По сути, благодаря скринингу, эти жизни были спасены. Обследоваться можно и не во время акции – нею мы привлекаем внимание к проблеме. Женщина может пройти обследование в любое время."

Врачи призывают женщин не откладывать "на потом" и прийти провериться в больницу, так как раннее обследование может спасти жизнь.



Во Львове проходит акция, посвященная женской онкологии

Где во Львове пройти бесплатное обследование на рак

Межрайонный скрининговый центр во Львове (областной), улица Ефремова, 59.

(областной), улица Межрайонный скрининговый центр во Львове (городской), Коммунальная 5-я городская клиническая поликлиника, улица Выговского, 32 .

(городской), Коммунальная 5-я городская клиническая поликлиника, улица . Межрайонный скрининговый центр в Дрогобыче , Дрогобычский городская больница № 3, улица Трускавецкая, 67.

, Дрогобычский городская больница № 3, улица Межрайонный скрининговый центр в Самборе , Самборский центральная районная больница улица Коперника, 14.

, Самборский центральная районная больница улица Межрайонный скрининговый центр в Стрые , Стрыйский роддом улица Косака, 9 .

, Стрыйский роддом улица . Межрайонный скрининговый центр в Стрые , Стрыйский городской центральная больница улица Тараса Шевченко, 59 .

, Стрыйский городской центральная больница улица . Межрайонный скрининговый центр в Червонограде, Червоноградская центральная городская больница улица Ивасюка, 2.

Рак шейки матки – симптомы Вагинальные кровотечения

Кровотечение во время или после полового акта, спринцевания или осмотра гинекологом;

Кровотечение после менопаузы;

Боль в тазу;

Дискомфорт или боль во время интимных отношений;

На более поздних стадиях: снижение веса, гематурия, гидронефроз, боли в спине и конечностях, повышенная утомляемость;

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