Бесплатное обследование на рак для львовянок: где пройти
Женщины, которые живут во Львовской области, могут пройти бесплатное обследование на рак молочной железы и шейки матки.
7 октября во Львове началась тематическая акция под названием "Дни профилактики патологии шейки матки и молочной железы у женщин". Это инициатива Департамента здравоохранения Львовской ОГА, посвященная грядущему Дню борьбы с раком молочной железы.
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Сейчас во Львовской области работают 7 скрининговых центров, в которых можно бесплатно провериться на рак груди и шейки матки.
Женщины могут обнаружить опухоль даже на ранних стадиях, благодаря чему шансы на успешное лечение растут на 95%.
- Боль в груди;
- Новообразования в груди;
- Изменение размера и формы груди;
- Покраснение, выпуклости или припухлости на коже (в районе молочной железы)
- Вытягивание сосков
- Выделения из сосков
Врачи призывают женщин не откладывать "на потом" и прийти провериться в больницу, так как раннее обследование может спасти жизнь.
Во Львове проходит акция, посвященная женской онкологии
Где во Львове пройти бесплатное обследование на рак
- Межрайонный скрининговый центр во Львове (областной), улица Ефремова, 59.
- Межрайонный скрининговый центр во Львове (городской), Коммунальная 5-я городская клиническая поликлиника, улица Выговского, 32.
- Межрайонный скрининговый центр в Дрогобыче, Дрогобычский городская больница № 3, улица Трускавецкая, 67.
- Межрайонный скрининговый центр в Самборе, Самборский центральная районная больница улица Коперника, 14.
- Межрайонный скрининговый центр в Стрые, Стрыйский роддом улица Косака, 9.
- Межрайонный скрининговый центр в Стрые, Стрыйский городской центральная больница улица Тараса Шевченко, 59.
- Межрайонный скрининговый центр в Червонограде, Червоноградская центральная городская больница улица Ивасюка, 2.
- Вагинальные кровотечения
- Кровотечение во время или после полового акта, спринцевания или осмотра гинекологом;
- Кровотечение после менопаузы;
- Боль в тазу;
- Дискомфорт или боль во время интимных отношений;
- На более поздних стадиях: снижение веса, гематурия, гидронефроз, боли в спине и конечностях, повышенная утомляемость;
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