Бесплатное обследование на рак для львовянок: где пройти

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Где пройти бесплатное обследование на рак груди
Где пройти бесплатное обследование на рак груди / galinfo

Женщины, которые живут во Львовской области, могут пройти бесплатное обследование на рак молочной железы и шейки матки.

7 октября во Львове началась тематическая акция под названием "Дни профилактики патологии шейки матки и молочной железы у женщин". Это инициатива Департамента здравоохранения Львовской ОГА, посвященная грядущему Дню борьбы с раком молочной железы.

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Сейчас во Львовской области работают 7 скрининговых центров, в которых можно бесплатно провериться на рак груди и шейки матки.

Женщины могут обнаружить опухоль даже на ранних стадиях, благодаря чему шансы на успешное лечение растут на 95%.

Рак груди – симптомы
  • Боль в груди;
  • Новообразования в груди;
  • Изменение размера и формы груди;
  • Покраснение, выпуклости или припухлости на коже (в районе молочной железы)
  • Вытягивание сосков
  • Выделения из сосков
 
Олег Дуда – врач-онкохирург 
" В прошлом году мы обнаружили рак первой стадии у 82 женщин. По сути, благодаря скринингу, эти жизни были спасены. Обследоваться можно и не во время акции – нею мы привлекаем внимание к проблеме. Женщина может пройти обследование в любое время."

Врачи призывают женщин не откладывать "на потом" и прийти провериться в больницу, так как раннее обследование может спасти жизнь.

Рак грудей
Во Львове проходит акция, посвященная женской онкологии

Где во Львове пройти бесплатное обследование на рак

  • Межрайонный скрининговый центр во Львове (областной), улица Ефремова, 59.
  • Межрайонный скрининговый центр во Львове (городской), Коммунальная 5-я городская клиническая поликлиника, улица Выговского, 32.
  • Межрайонный скрининговый центр в Дрогобыче, Дрогобычский городская больница № 3, улица Трускавецкая, 67.
  • Межрайонный скрининговый центр в Самборе, Самборский центральная районная больница улица Коперника, 14.
  • Межрайонный скрининговый центр в Стрые, Стрыйский роддом улица Косака, 9.
  • Межрайонный скрининговый центр в Стрые, Стрыйский городской центральная больница улица Тараса Шевченко, 59.
  • Межрайонный скрининговый центр в Червонограде, Червоноградская центральная городская больница улица Ивасюка, 2.
 
Рак шейки матки – симптомы
  • Вагинальные кровотечения
  • Кровотечение во время или после полового акта, спринцевания или осмотра гинекологом;
  • Кровотечение после менопаузы;
  • Боль в тазу;
  • Дискомфорт или боль во время интимных отношений;
  • На более поздних стадиях: снижение веса, гематурия, гидронефроз, боли в спине и конечностях, повышенная утомляемость;

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Профилактика заболеваний Новости Львова Женское здоровье Онкозаболевания
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