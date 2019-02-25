Bloomberg опубликовала рейтинг стран с самым высоким уровнем здоровья

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В рейтинг Bloomberg вошли страны с населением не менее 300 тысяч
В рейтинг Bloomberg вошли страны с населением не менее 300 тысяч / Фото из открытых источников

В целом в рейтинг компании вошли 169 стран. Их оценивали в соответствии с факторами, влияющими на общее состояние здоровья.

При составлении индекса Bloomberg учли такие риски как употребление табака и ожирение, а также экологические факторы, включая доступ к чистой воде и санитарии. Кроме этого, обращали внимание и на ожидаемую продолжительность жизни в стране.

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Возглавила рейтинг Испания – ей удалось подняться на пять ступенек по сравнению с 2017 годом. Кстати, по прогнозам американских ученых, средняя продолжительность жизни в этой стране к 2040 году достигнет отметки в 86 лет.

Найздоровіші країни світу
Рейтинг самых здоровых наций мира

Издание отметило, что именно привычки питания сделали Испанию и Италию лидерами рейтинга. Ведь благодаря средиземноморской диете, содержащей оливковое масло и полезные орехи, граждане этих стран реже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Найздоровіші країни світу
Первая двадцатка рейтинга Bloomberg

Украина – на девятом десятке рейтинга, ее отнесли к странам с достаточно низким уровнем здоровья.

Отметим, что 27 из 30 стран, в которых фиксируют значительные проблемы со здоровьем – это государства африканского континента, расположенные к югу от пустыни Сахара. Другие три – это Гаити, Афганистан и Йемен.

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Теги: Новости Украины Здоровье Здоровая жизнь Медицина рейтинги Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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