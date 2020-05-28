Боль в стопе: о каком синдроме свидетельствует онемение ступни

Боль в стопе – довольно неприятное ощущение, как и любая другая боль. Она может возникать при ходьбе или в состоянии покоя. Известно, что на стопах ног есть множество рефлексогенных точек, которые влияют на органы и системы организма.

Проблема боли в стопе является поли факториальной. Причинами могут быть: чрезмерная физическая нагрузка, травмы, воспалительные процессы суставов и связок, корешковые синдромы. Вот об одном из таких симптомов подробнее рассказала врач-невропатолог Людмила Пидкуймуха.

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Синдром тарзального канала

При этом состоянии большеберцовый нерв сжимается в тарзальном канале, который находится позади внутренней косточки.

Причины: любые патологические состояния, которые сужают данный канал, то есть травмы стопы и нижних отделов голени, может возникать вследствие ношения гипсовой повязки, из-за кисты, опухоли, или даже из-за неудобной обуви.

При синдроме тарзального канала, человек испытывает боль и онемение, покалывание, усиливающиеся при ходьбе и уменьшающиеся в покое.

Боль щемящая, жгучая, часто наступает ночью, редко распространяется на голень.

При постукивании или надавливании позади от медиальной косточки – боль усиливается.



Если на протяжении длительного времени чувствуете покалывание в стопе, обратитесь к врачу / Фото Unsplash

Как выявить синдром

Прежде всего следует исключить системные заболевания, которые могут провоцировать компрессионную невропатию, в частности сахарный диабет, ревматоидный артрит.

Диагностировать синдром тарзального канала поможет МРТ, УЗИ костно-мышечных структур, позволяющих визуализировать компрессию.

Лечение подбирают в зависимости от причины возникновения, оно может быть терапевтическим и хирургическим.

Синдром тарзального канала – лечение Терапевтическое включает: ортезну коррекцию стопы, массаж, стретчинг, мануальную терапию, симптоматическое лечение нестероидными противовоспалительными, антиконвульсантами, антидепрессантами, витаминами группы В. Хирургическую декомпрессию используют в случае неэффективности консервативного лечения и по показаниям.

Почему возникают онемения в теле

Подобное онемение в теле человека следует понимать, как следствие защемления соответствующего нерва или сосудов, которые поставляют кровь к нерву, это могут быть воспалительные процессы в организме, а также сильное длительное обезвоживание, которое сопровождается потерей большого количества микроэлементов, которые влияют на нервную проводимость.

Любые онемения или покалывания в определенных участках тела, которые не проходят самостоятельно в течение долгого времени должны насторожить, следует обратиться к специалисту для диагностики причин неприятных болевых ощущений и дальнейшего устранения проблемы.