Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции

В Украине с наступлением тепла зафиксировано немало людей, которые подцепили болезнь Лайма, также известную под названием боррелиоз, переносчиками которой являются клещи.

Чем опасна болезнь Лайма (боррелиоз)?

Инфекционная болезнь передается человеку во время присасывания черноногих клещей к коже. Активность нападений приходится на апрель-май и август-сентябрь.

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Клещей меньше на природе в солнечную жаркую погоду и больше в прохладную и пасмурную. Кроме этого, мизерные насекомые могут попасть в ваш дом вместе с букетом цветов или домашними любимцами.

Болезнь Лайма вызывают боррелии, которых переносят исключительно клещи. Заражение происходит, когда насекомое впрыскивает слюну в ранку. Ежегодно в Украине фиксируют до 1500 случаев заражения боррелиозом.

Начальные симптомы болезни Лайма проявляются в течение 5-11 дней после момента укуса, столько длится инкубационный период. Первые признаки напоминают симптомы гриппа.

Преимущественно, место укуса сильно опухает, появляется красное пятно, может произойти паралич лицевого нерва.

Несвоевременное обращение к медикам может обернуться "букетом" серьезных хронических заболеваний – от боли в суставах и проблем с нервной и сердечно-сосудистой системами до неврологических расстройств. Боррелиоз может привести даже к инвалидности.

Болезнь Лайма лечится антибиотиками, курс длится от 2 недель до 1 месяца, и это при условии, что у вас ранняя стадия.



Болезнь Лайма распространяют клещи

Болезнь Лайма: симптомы

Течение заболевания часто имеет три стадии, и каждая из них проявляется очень разными симптомами. Кроме того, стадии могут протекать с различной степенью тяжести. А иногда интервалы между стадиями заболевания Лайма являются длинными и бессимптомными.

Первая стадия заболевания – стадия локальной инфекции, когда патологический процесс развивается в месте укуса. Проявляются кожные проявления, в частности, возникает покраснение и мигрирующая эритема.

Первая стадия развития болезни (от 3 до 30 дней): симптомы

опухлость и покраснение в месте укуса

высыпание на коже

повышение температуры тела

головная боль

боль в суставах и мышцах

быстрая утомляемость

ломота в теле

озноб

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У 5-8% людей на 1 стадии наблюдаются признаки поражения головного мозга.

тошнота и рвота

сильная головная боль

повышенная чувствительность кожи

светобоязнь

напряжение затылочных мышц

Вторая стадия развития болезни (от 1 до 3 месяцев после укуса): симптомы

Вторая стадия заболевания – стадия диссеминации, когда происходит распространение возбудителя болезни из первичного очага по организму человека. Гематогенная и лимфогенная диссеминация происходит в лимфатические узлы, паренхиматозные органы, суставы, нервную систему, где боррелии захватываются системой мононуклеарных фагоцитов с формированием метастатических очагов воспаления.

пульсирующая головная боль

светобоязнь

повышенная температура тела

снижение концентрации внимания

расстройства сна

резкие перемены настроения

паралич черепных нервов

периферическая радикулопатия

нарушения чувствительности конечностей

головокружения

одышка

тахикардия

боль в груди

лимфоцитома на месте укуса

Третья стадия развития болезни (через 1,5-2 года): симптомы

Третья стадия заболевания – стадия персистирующей инфекции и аутоиммунных нарушений. Поражению подвергаются преимущественно суставы, сердце и нервная система, реже – кожа. Эта стадия может развиться через несколько месяцев, а то и лет после инфицирования.

эпилептические припадки

нарушения сознания

деменция

болезненные спазмы мышц

расстройства памяти

синюшно-красные пятна, инфильтраты, узелки на коже конечностей

кожа атрофируется и становится похожей на смятую бумагу



Симптомы болезни Лайма

Профилактика

Чтобы не стать жертвой клеща, стоит придерживаться нескольких простых советов:

1. В своем дворе дома или на даче регулярно косите траву, так как клещи, как правило, живут неподалеку от лесов и полей.

2. Позаботьтесь об одежде на природу или прогулку в парке. Стоит одевать что-то на голову, светлую однотонную одежду с длинными рукавами и длинные брюки, которые плотно облегают тело – на светлом легче обнаружить клеща, а облегающая одежда защитит от проникновения насекомого на кожу.

3. Ежедневно осматривайте себя, детей и домашних питомцев на предмет клещей. Осмотр следует повторять каждые 2 часа прогулки и после того, как вернулись домой. Также проверьте все вещи, которые принесли с прогулки – сумки, пледы и прочее.

4. На природе для отдыха лучше очистить место от сухой травы, ветвей, хвороста.

5. Используйте для защиты от этих опасных насекомых аэрозоли и кремы, которые отпугивают клещей.

Как уберечься от клещей во время прогулки на природе – видео

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