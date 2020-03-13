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Что известно о состоянии больной коронавирусом женщины с Житомирщины

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Больную коронавирусом женщину из Радомышля, что на Житомирщине, пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром она находилась в тяжелом состоянии, но теперь ее состояние стабилизировалось.

Женщина из Радомышля, у которой 12 марта подтвердили коронавирус, дышит сама, об этом сообщили на брифинге в Житомирской ОГА.

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В ОГА сообщили, что в 6 утра состояние женщины было тяжелым – уровень кислорода в легких упал с 77 до 47% и ее пришлось подключить к аппарату искусственного дыхания. По состоянию на 11 утра, ее состояние стабилизировалось, а уровень кислорода в легких поднялся до 67%.

Ранее 112ua сообщали о тяжелом состоянии женщины.

Уже сегодня утром ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и состояние женщины сейчас тяжелое. Все из-за того, что она поздно обратилась за помощью к медикам,
 – сообщил корреспондент.

Напомним, что 70-летняя женщина вернулась из Польши в Радомышль еще 1 марта. Симптомы болезни появились еще раньше, однако в больницу она не обращалась и даже наведалась во Львов.

С легочной пневмонией ее госпитализировали 12 марта и сразу объявили о подозрениях. По состоянию на 13 марта, в Украине обнаружили 3 случая заражения Covid-19.

Коронавірус у цифрах
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Новости Житомира
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