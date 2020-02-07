Большая доза виагры может вызвать неожиданный побочный эффект

Оказалось, что некоторые мужчины, которые впервые приняли виагру в больших дозах, испытывают на себе неожиданный зрительный эффект.

Препарат Силденафил, ничто иное как "Виагра", используется как безопасный метод для лечения эректильной дисфункции с минимальным количеством побочных эффектов. Однако новое исследование указывает на то, что это средство может вызвать чувствительность к свету или нарушить восприятие цветов, сообщает Frontiers in Neurology.

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Путь создания Силденафила интересный, ведь на самом деле его разработали для лечения давления. Впрочем, благодаря тому, что препарат расширяет кровеносные сосуды и расслабляет гладкие мышцы пениса, он способен значительно облегчить и наладить эрекцию.

Действие препарата может длиться от 3 до 5 часов, а побочные эффекты (головная боль и спутанность сознания) возникают обычно редко и длятся довольно недолго.

Несмотря на это, врач-офтальмолог Джюнейт Караарслан из Турции обратил внимание на своих пациентов и заметил дополнительный побочный эффект. Он написал статью, в которой рассказал о своих 17 пациентах-мужчинах. Все они жаловались ему на многочисленные проблемы со зрением: помутнение изображения, повышенная светочувствительность, а также нарушения восприятия цветов (красно-зеленый дальтонизм или слишком интенсивное восприятие синего цвета).

Мужчин объединяла одна вещь – все они впервые воспользовались наивысшей разрешенной дозой Силденафила – 100 миллиграммов. Как сообщили пациенты, эти эффекты начались после того, как началось действие препарата и не исчезали до нескольких суток. Лишь через три недели после приема Силденафила у всех пациентов восстановился предыдущий зрение.

Для подавляющего большинства мужчин любые побочные эффекты будут временными и слабыми. Однако я хотел бы подчеркнуть, что у некоторых могут возникнуть проблемы со зрением и глазами,

– говорит Джюнейт Караарслан.

Вероятно, причина такой реакции в том, что организм некоторых людей не может эффективно расщеплять и выводить препарат, что приводит к повышению его концентрации в крови. Как предостерегает врач, первый прием не стоит начинать с наивысшей разрешенной дозы, лучше взять самую маленькую. Кроме того, препарат желательно принимать под наблюдением врача.

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