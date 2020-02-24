Борьба с коронавирусом: Еврокомиссия выделила 232 миллиона евро
Европейская комиссия выделила 232 миллиона евро на мероприятия по сдерживанию распространения коронавируса. Как распределили средства и какие меры противодействия предусматривают.
Часть этих средств выделят сразу на разные сферы, а остальные – в ближайшие месяцы, говорится в заявлении Еврокомиссии.
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Уполномоченный по вопросам управления кризисными ситуациями и европейский координатор реагирования на чрезвычайные ситуации отметил, что Европа играет ведущую роль в повышении готовности относительно распространения коронавируса Covid-2019.
232 миллиона помогут выявить и диагностировать заболевания, заботиться об инфицированных людях и предотвратить дальнейшую передачу в это критическое время. Средства распределят между соответствующими учреждениями и организациями.
- 114 миллионов для Всемирной организации здравоохранения для повышения глобальной готовности к противостоянию вирусу.
- 15 миллионов евро для Африки, в частности для Института Пастера Дакара в Сенегале для поддержки быстрой диагностики и эпидемиологического надзора.
- 100 миллионов евро, из которых 90 миллионов – на государственно-частное партнерство с фармацевтической промышленностью на разработку вакцины.
- 10 миллионов – на исследовательские проекты по эпидемиологии, диагностике, терапии и клиническому ведению в области локализации и профилактики.
- 3 миллиона евро на организацию рейсов для эвакуации европейских граждан из Китая.
Главное о коронавирусе Covid-2019
- По состоянию на 24 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 619 человек. Общее количество инфицированных – 79 360 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 25 тысяч человек.
- Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Коронавирус Covid-2019 подтвердили у 157 человек, от осложнений умерли 3 человека. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
- Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691), инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера было 3 700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.
- У двух украинцев подтвердили коронавирус, их госпитализировали в больницу в Японии.
- 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет.
- Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.
- Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией. Во время них пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Следовательно, чтобы успокоить настроения людей, к эвакуированным присоединилась и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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