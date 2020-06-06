В Киевской области в Броварахиз-за коронавируса закрыли детский сад. У воспитательницы дошкольного учреждения лабораторно подтвердили COVID-19.

Об этом сразу сообщили родителям, и всех детей забрали домой – на своей странице в фейсбуке написал мэр Броваров Игорь Сапожко 5 июня.

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Сейчас все воспитанники садика находятся дома, на территории заведения провели дезинфекцию.

Работникам и детям, с которыми контактировала воспитательница, 6 июня утром уже должны были провести ПЦР-тестирование. О результатах городской голова пообещал сообщить дополнительно.

Всех отправят на двухнедельную изоляцию. По предварительной информации, садик не будет работать до 20 июня.

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