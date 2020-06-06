В Броварах из-за COVID-19 детсад закрыли на карантин
В Киевской области в Броварахиз-за коронавируса закрыли детский сад. У воспитательницы дошкольного учреждения лабораторно подтвердили COVID-19.
Об этом сразу сообщили родителям, и всех детей забрали домой – на своей странице в фейсбуке написал мэр Броваров Игорь Сапожко 5 июня.
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Сейчас все воспитанники садика находятся дома, на территории заведения провели дезинфекцию.
Работникам и детям, с которыми контактировала воспитательница, 6 июня утром уже должны были провести ПЦР-тестирование. О результатах городской голова пообещал сообщить дополнительно.
Всех отправят на двухнедельную изоляцию. По предварительной информации, садик не будет работать до 20 июня.
Что известно о COVID-1 в Украине по состоянию на 6 июня
- В общем с начала эпидемии в Украине коронавирусом заболели 26 514 граждан. 777 из больных, к сожалению, умерли. Из позитивных новостей – 11 812 человек выздоровели.
- За прошедшие сутки в Украине 550 человек получили положительный ПЦР-тест на COVID-19.
- За прошедшие сутки в столице обнаружили 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 11 медиков. За последние сутки в Киеве зарегистрировали два летальных случая.