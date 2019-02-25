"Будь мужиком или умри": как маскулинность убивает мужчин

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Как маскулинность вредит мужчинам
Как маскулинность вредит мужчинам / thefuturelaboratory.com

Американская психологическая ассоциация (APA) выпустила пособие для психологов, работающих с мальчиками и мужчинами. Специалисты указали на связь жесткого подражания традиционным нормам маскулинности с насилием, харассментом, гомофобией и высоким риском многих заболеваний.

Маскулинность – это стереотипное видение мужского поведения. Она предполагает подавление эмоций, доминирование, агрессию и унижение. Психологи подчеркивают вред такого поведения для мужчины и социума в целом.

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Мужчины реже обращаются за медицинской помощью и чаще выбирают рискованные формы поведения – от незащищенного секса до насилия и убийства. Это приводит к высокому риску суицида, наркотической зависимости и преждевременной смерти.

Мужчины совершают 90% убийств в США и являются жертвами в 77%. Мужчины чаще всего становятся жертвами насилия. Они в 3,5 раза чаще накладывают на себя руки. Продолжительность жизни среди мужчин в Украине в среднем на 10 лет меньше, чем среди женщин. Мальчики гораздо чаще страдают от синдрома дефицита внимания и чаще подвергаются наказаниям в школе.

Маскулінність

Мужчинам запрещают испытывать тревогу, страх и печаль

Авторы доклада опирались на исследования в области социологии и психологии, сделанные за последние 40 лет. Важность отца для развития ребенка, помощь в выстраивании межличностных отношений и противодействие буллингу – основные рекомендации экспертов.

Основная проблема маскулинности в том, что если ты не пьешь все, что горит, не пытаешься переспать со всем, что движется, не любишь спорт, не решаешь проблемы насилием, не соревнуешься с другими мужчинами за то, чтобы стать альфа-самцом, то ты не мужчина.

Стоит отметить, что такое поведение поощряют именно женщины. "Будь мужиком!"– требуют от каждого мужчины и запрещают испытывать тревогу, страх и печаль. Но игра в Джеймса Бонда или Супермена для простых смертных не заканчивается ничем хорошим.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Публикации Статьи Психология
Источник: Здоров'я 24
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