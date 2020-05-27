Как быстро распространяется коронавирус в метро: визуализация учёных

Ученые опубликовали компьютерную модель распространения коронавируса в вагоне метро. Болезнь может передаваться даже через дыхание, если человек без маски.

Смоделировали такую ситуацию ученые из американского Университета Орегона, пишет Metro.

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Ученые предупреждают, что заразиться в общественном транспорте можно при обычном разговоре с больным коронавирусом соседом.

Но наибольшую опасность несет чихание – облако инфицированных капель распространяется до 7 метров.

Как распространяется коронавирус в метро: смотреть видео

При разговоре или даже при дыхании, капли залетают гораздо дальше, чем можно было бы ожидать. А дальше вирус разносится еще больше при прикосновении к загрязненной поверхности.

Если вы дышите и говорите, очевидно, капли не распространяются так далеко, но они могут повлиять на человека, который сидит напротив вас. Также капли изо рта могут распространяться на перила и дальше теми людьми, которые к ним прикасаются,

– сказал доктор Джулиан Тан.

Ученые говорят, что именно поэтому важно регулярно мыть руки и носить маски, это поможет остановить распространение вируса.

Как не подхватить коронавирус в метро / Инфографика 24 канала