Как часто заниматься сексом, если хотите забеременеть

На шансы забеременеть влияют определенные факторы. В частности, более интенсивные занятия сексом в периоды повышенной фертильности увеличивают вероятность зачатия и беременности.

Одно исследование показало, что в среднем, у семейных пар происходит 78 половых контактов перед тем, как тест на беременность оказывается положительным, пишет The Health Site.

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Это занимает около 158 дней или 6 месяцев. Исследование выяснило, что большинство партнеров занимаются сексом 13 раз в месяц, пытаясь зачать ребенка.

Другое восприятие секса

Однако, секс с целью зачатия не кажется таким романтичным и не приносит такое большое удовольствие, как обычный половой акт. Во время исследования, как показали опросы партнеров, многие из них воспринимали сексуальные отношения для продолжения рода, как обязанность.

Для некоторых партнеров это было чем-то вроде психологического давления, поскольку они боялись, что никогда не смогут зачать ребенка.



Большинство людей не беременеют с первого раза / unsplash.com

Фертильность и зачатие

Окно фертильности – время месяца, когда у женщины самые высокие шансы на зачатие, составляет 5 дней до овуляции и один день во время нее. Самые высокие шансы зачать ребенка отмечаются за три дня до и в день самой овуляции.

В этот период яичники выделяют взрослую яйцеклетку. При занятиях сексом в этот период сперматозоиды с наибольшей вероятностью встречаются с ней, это повышает шансы на зачатие. После отделения от яичников у яйцеклетки есть около 12-24 часов для оплодотворения. С другой стороны, сперматозоиды могут жить до 5 дней в женском репродуктивном тракте.

Когда заниматься сексом

Вот по этой причине эксперты и рекомендуют заниматься сексом до овуляции, а не после, если вы ставите целью зачатие. Ведите специальный календарь менструальных циклов, чтобы определять периоды овуляции. Если у женщин этот цикл составляет 28 дней, то овуляция приходится на 14-й день, но все зависит от индивидуальных особенностей организма.

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