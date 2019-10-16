Человеку впервые пересадили кожу генномодифицированной свиньи

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Ученые пересадили кожу свиньи
Ученые пересадили кожу свиньи / Unsplash

В США пациенту Массачусетской больницы впервые пересадили кожу генетически модифицированной свиньи. ДНК умышленно изменили для того, чтобы организм человека не отторговал чужеродные ткани.

Кожа свиньи играет лишь роль временной кожи на теле человека, пока пациенту создают полноценный кожный трансплантат. Это помогает избежать больших потерь крови в первые дни после травмы, сообщает Massachusetts General Hospital.

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Как происходила пересадка кожи

Первому пациенту трансплантировали незначительное количество свиной кожи – 5 на 5 сантиметров. Она была с ним на протяжении 5 дней, пока ее не удалили и не пересадили кожу с бедра.

Медики заявили, что оба трансплантата прижились прекрасно и никаких отличий или побочных эффектов не выявлено. Это означает, что иммунитет принял свиную кожу за человеческую.

Теперь ученые работают над тем, чтобы вывести генетически измененных безвирусных свиней, ведь не стоит забывать о возможности заражения и воспаления от вирусов и чужеродных клеток.

Хотя во время первой пересадки геном свиньи очищен не был и заражения не обнаружили, стоит исключить все риски.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровье Медицина Трансплантация исследования
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