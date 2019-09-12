Чем опасны заменители мяса

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Чем опасны заменители мяса
Чем опасны заменители мяса / healthline.com

Все больше людей отказываются от мяса животноводства в пользу продуктов растительного происхождения. Исследователи из Австралии обнаружили, что заменители мяса опасны для здоровья. Все потому, что они содержат много соли, сахара и жира.

Эксперты тщательно изучили 560 продуктов, которые заявлены как альтернатива мясу, говорится на сайте Института всемирного здравоохранения имени Джорджа.

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Больше всего соли содержится в растительном беконе: 2 грамма соли на 100 граммов продукта.

Далее идут вегетарианский фалафель и колбасы растительного происхождения, они содержат 1,3 грамма соли на 100 г продукта.

Ученые объясняют, что во время производства заменители мяса подвергаются обработке, в результате в них накапливается значительное количество соли. Чрезмерное употребление соли может увеличивать риск гипертензии и связанных с ней опасных для жизни сердечно-сосудистых заболеваний.

 
Артериальная гипертнезия – что это?

Это заболевание, при котором имеется стойкое повышение кровяного давления до величины 140/90 и выше. К артериальной гипертензии приводят такие болезни, как атеросклероз, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы.

В растительном беконе, сосисках, гамбургерах, а также в веганских пирогах может быть около половины дневной нормы соли.

У веганських сосисках може бути половина денної норми солі
В веганских сосисках может быть половина дневной нормы соли

ВОЗ рекомендует употреблять не больше 1 чайной ложки соли или 5 граммов.

В среднем, австралийцы потребляют вместе с альтернативными продуктами втрое больше соли, чем нужно организму

Эксперты посоветовали людям самостоятельно контролировать количество соли в своем рационе. Они также рекомендуют отдавать предпочтение более простым растительным альтернативам мяса, таких как сыр тофу, бобы, чечевица, а также свежие овощи и грибы.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Здоровое питание исследования
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