Чем полезен мед: 9 лечебных свойств, в которые верят люди
Люди часто заменяют сахар на мед, потому что считают, что он полезнее и может быть лечебным и профилактическим средством для многих болезней. Но ученые пока не подтвердили этих целебных свойств.
Однако не всем можно употреблять мед, в частности, людям, у которых на этот продукт аллергия, и детям до года. Также не забывайте, что несмотря на эффективность, мед является вспомогательным средством лечения.
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Его эффективность сомнительна и современные исследования показывают, что он по составу очень похож на обычный белый сахар и почти не содержит витаминов и минералов. В 100 граммах меда лишь 5% минералов и витаминов от суточной потребности. С аминокислотами примерно та же картина. Например, в пророщенной гречке белковых соединений больше в 100 раз.
Из-за значительного количества глюкозы и полного отсутствия пищевых волокон, мед обладает высоким ГИ (гликемическим индексом). ГИ меда – от 60 до 87 единиц. Зачастую, чем выше ГИ тем быстрее сахар, содержащийся в продукте попадает в кровь. Поэтому "взрыв" сахара происходит примерно с той же интенсивностью, что и при употреблении сахарозы.
В какие полезные свойства меда верят люди?
1. Лечение акне
Маска из меда поможет избавиться от застойных пятен и покраснений на лице. Чтобы ее приготовить, смешайте 1 столовую ложку меда и 1 чайную ложку оливкового масла. Нанесите массу на лицо, а через 20 минут смойте теплой водой.
2. Лечение желудка
Мед способен нормализовать повышенную кислотность желудка, из-за которой возникают неприятные ощущения.
3. Лечение стоматита
Этот сладкий продукт облегчает симптомы стоматита, поскольку помогает справиться с небольшими воспалениями.
Специалисты советуют смочить вату водой и протереть ею язвы во рту. Затем сухой ватной палочкой нанесите на них немного меда.
4. Лечение кашля
Мед смягчает горло и уменьшает раздражение. В чай (вода должна быть комнатной температуры) добавьте ложечку меда.
5. Лечение экземы и себорейного дерматита
Чтобы облегчить симптомы этих кожных заболеваний, ежедневно накладывайте повязку с медом на место поражения и оставляйте на три часа.
6. Лечение гриппа
Мед укрепит иммунитет и поможет облегчить симптомы гриппа.
7. Лечение бессонницы
Растворите ложку меда в стакане теплого молока. Такой напиток поможет вам заснуть. Для вкуса можно добавить ваниль или корицу.
8. Лечение простого герпеса
Повязка с медом, приложенная к губам поможет вылечить воспаление.
8. Лечение обветренных губ
Из этого продукта можно сделать сладкий скраб для губ. Мед обладает смягчающим и увлажняющим эффектом.
9. Восстановление после занятий спортом
Мед нормализует уровень сахара в крови после занятий спортом. Если его съесть во время тренировки, то это даже может улучшить результаты тренировки.
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