Чем полезен мед: 9 лечебных свойств, в которые верят люди

Люди часто заменяют сахар на мед, потому что считают, что он полезнее и может быть лечебным и профилактическим средством для многих болезней. Но ученые пока не подтвердили этих целебных свойств.

Однако не всем можно употреблять мед, в частности, людям, у которых на этот продукт аллергия, и детям до года. Также не забывайте, что несмотря на эффективность, мед является вспомогательным средством лечения.

Читайте также: 6 мифов о гриппе, которые стоит навсегда забыть

Его эффективность сомнительна и современные исследования показывают, что он по составу очень похож на обычный белый сахар и почти не содержит витаминов и минералов. В 100 граммах меда лишь 5% минералов и витаминов от суточной потребности. С аминокислотами примерно та же картина. Например, в пророщенной гречке белковых соединений больше в 100 раз.

Из-за значительного количества глюкозы и полного отсутствия пищевых волокон, мед обладает высоким ГИ (гликемическим индексом). ГИ меда – от 60 до 87 единиц. Зачастую, чем выше ГИ тем быстрее сахар, содержащийся в продукте попадает в кровь. Поэтому "взрыв" сахара происходит примерно с той же интенсивностью, что и при употреблении сахарозы.

В какие полезные свойства меда верят люди?

1. Лечение акне

Маска из меда поможет избавиться от застойных пятен и покраснений на лице. Чтобы ее приготовить, смешайте 1 столовую ложку меда и 1 чайную ложку оливкового масла. Нанесите массу на лицо, а через 20 минут смойте теплой водой.

2. Лечение желудка

Мед способен нормализовать повышенную кислотность желудка, из-за которой возникают неприятные ощущения.

3. Лечение стоматита

Этот сладкий продукт облегчает симптомы стоматита, поскольку помогает справиться с небольшими воспалениями.

Специалисты советуют смочить вату водой и протереть ею язвы во рту. Затем сухой ватной палочкой нанесите на них немного меда.

4. Лечение кашля

Мед смягчает горло и уменьшает раздражение. В чай (вода должна быть комнатной температуры) добавьте ложечку меда.

5. Лечение экземы и себорейного дерматита

Чтобы облегчить симптомы этих кожных заболеваний, ежедневно накладывайте повязку с медом на место поражения и оставляйте на три часа.

6. Лечение гриппа

Мед укрепит иммунитет и поможет облегчить симптомы гриппа.

7. Лечение бессонницы

Растворите ложку меда в стакане теплого молока. Такой напиток поможет вам заснуть. Для вкуса можно добавить ваниль или корицу.

8. Лечение простого герпеса

Повязка с медом, приложенная к губам поможет вылечить воспаление.

8. Лечение обветренных губ

Из этого продукта можно сделать сладкий скраб для губ. Мед обладает смягчающим и увлажняющим эффектом.

9. Восстановление после занятий спортом

Мед нормализует уровень сахара в крови после занятий спортом. Если его съесть во время тренировки, то это даже может улучшить результаты тренировки.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.