Чем вреден и полезен хлеб для вашего здоровья

Правда ли, что от белого хлеба толстеют, глютен смертельно опасен, а дрожжи – зло? И совместим ли хлеб со здоровым питанием?

С точки зрения здоровья, делить магазинный хлеб на черный и белый – довольно глупо. Цвет и форма не помогут отличить полезный хлеб от вредного. Лучше смотреть на тип муки, способ помола и виды разрыхлителя, который использовался при выпечке, отмечают специалисты по питанию из США.

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Чем вреден хлеб?

Хлеба легко съесть слишком много. Это относится к любому хлебу, но особенно коварен рафинированный (делают из муки мелкого помола, которую затем просеивают). Углеводы в нем не уравновешены клетчаткой, которая работает как тормоз: чем ее больше, тем медленнее усваиваются углеводы из продукта. Если углеводы усваиваются быстро, в крови резко повышается уровень глюкозы, а затем так же резко падает. Это усиливает голод – поэтому способствует перееданию и набору веса.

Для сравнения: в 100 г пшеничного хлеба из рафинированной муки 11,5 г углеводов, зато совершенно нет пищевых волокон. В 100 г пшеничного хлеба из цельной муки целых 44 г углеводов, зато есть 9,2 г клетчатки.

У рафинированного хлеба низкая пищевая ценность. Из него очень сложно получить дневную норму необходимых для здоровья питательных веществ.

Для сравнения: в 100 г пшеничного хлеба из рафинированной муки 0,02 мг витамина В1 и 0,05 мг железа, а в 100 г пшеничного хлеба из цельной муки 0,25 мг витамина В2 и 4,9 мг железа. То есть в хлебе с отрубями витамина В1 больше в 13 раз, а железа – почти в 100 раз.

Но дрожжи в хлебе не опасны, так как погибают уже при температуре 55-60°С. Температура внутри буханки свежеиспеченного хлеба около 100°С, так что шанса выжить у дрожжей нет.

Чем полезен хлеб?

Пищевые волокна. Замедляют усвоение глюкозы и способствуют пищеварению, а еще пищевые волокна – любимая пища кишечных бактерий, которые защищают нас от болезней. В куске пшеничного хлеба из цельного зерна 1,8 г клетчатки.

Витамин В1. Необходим для поддержания углеводного и энергетического обмена, при его недостатке возникают проблемы с нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. В куске пшеничного хлеба из цельного зерна 0,1 мг витамина В1.



Цельнозерновой хлеб полезен для людей

Железо. Входит в состав дыхательных ферментов и мышц, при недостатке может развиться анемия и мышечная слабость. В куске пшеничного хлеба из цельного зерна 0,98 мг железа. Интересно, что из хлеба на закваске железо усваивается лучше, чем из дрожжевого.

Селен. Минерал, который обеспечивает стабильность клеточных мембран и регулирует работу гормонов щитовидной железы. Селена особенно много в отрубях, но в хлебе с отрубями он тоже есть. В куске хлеба 3,2 мкг селена.

Пять кусков цельнозернового пшеничного хлеба (100 г) – это:

половина дневной нормы клетчатки для взрослых (20 г), почти половина дневной нормы B1 (1,5 мг), половина дневной нормы железа для мужчин (10 мг) и более трети дневной нормы для женщин (18 мг), четверть дневной нормы селена для мужчин (70 мкг) и треть дневной нормы для женщин (55 мкг).

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