Чем вредны консервы и сколько их можно есть: объяснение диетолога

Консервы, на первый взгляд, являются безвредным продуктом. Но несмотря на это, они содержат большое количество соли. Диетолог Альбина Комиссарова советует обращать внимание при выборе консервов на несколько факторов.

Долгий срок хранения обусловлен наличием соли, которая выступает как консервант и стерилизацией, которая уничтожает большинство бактерий.

Читайте также: Диетолог опровергла миф о растяжение желудка

В любом случае всегда нужно обращать внимание на срок годности.

При выборе консервов вне дома читайте состав. Идеально, если там есть только сам продукт. Могут быть соль, специи, иногда сахар.

ВОЗ рекомендует употреблять не более 1 чайной ложки соли или 5 граммов.



При выборе консервов вне дома – читайте состав

Конечно, консервирование продуктов не позволяет сохранить все витамины, но вы можете обеспечить разнообразие в рационе и побаловать свои вкусовые рецепторы.

Диетолог Альбина Комисарова “Нам нужно контролировать питательную ценность и количество соли. Консервированные продукты часто содержат столько же калорий, что и свежие. Следите за фигурой? Выбирайте консервы без масла. А вот соль значительно сложнее контролировать”

Поэтому диетолог советует:

отдавать предпочтение свежим продуктам, но консервированные также могут быть в вашем рационе; не солите дополнительно пищу, если употребляете консервы. Сохраняйте позицию здорового питания в течение всего времени, контролируйте количество соли, и тогда периодически соленые продукты в вашем рационе не принесут вреда; рассчитывайте порцию и учитывайте количество соли, которое указано на упаковке; при наличии сердечно-сосудистых болезней врач может ограничить количество соли. В таком случае от консервов нужно отказаться.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.