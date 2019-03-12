Чем вредны консервы и сколько их можно есть: объяснение диетолога

85 Читати новину українською
Чем вредны консервы и сколько их можно есть
Чем вредны консервы и сколько их можно есть / http://natureta.si

Консервы, на первый взгляд, являются безвредным продуктом. Но несмотря на это, они содержат большое количество соли. Диетолог Альбина Комиссарова советует обращать внимание при выборе консервов на несколько факторов.

Долгий срок хранения обусловлен наличием соли, которая выступает как консервант и стерилизацией, которая уничтожает большинство бактерий.

Читайте также: Диетолог опровергла миф о растяжение желудка

В любом случае всегда нужно обращать внимание на срок годности.

При выборе консервов вне дома читайте состав. Идеально, если там есть только сам продукт. Могут быть соль, специи, иногда сахар.

ВОЗ рекомендует употреблять не более 1 чайной ложки соли или 5 граммов.

При виборі консервів поза домом – читайте склад
При выборе консервов вне дома – читайте состав

Конечно, консервирование продуктов не позволяет сохранить все витамины, но вы можете обеспечить разнообразие в рационе и побаловать свои вкусовые рецепторы.

 
Диетолог Альбина Комисарова
“Нам нужно контролировать питательную ценность и количество соли. Консервированные продукты часто содержат столько же калорий, что и свежие. Следите за фигурой? Выбирайте консервы без масла. А вот соль значительно сложнее контролировать”

Поэтому диетолог советует:

  1. отдавать предпочтение свежим продуктам, но консервированные также могут быть в вашем рационе;
  2. не солите дополнительно пищу, если употребляете консервы. Сохраняйте позицию здорового питания в течение всего времени, контролируйте количество соли, и тогда периодически соленые продукты в вашем рационе не принесут вреда;
  3. рассчитывайте порцию и учитывайте количество соли, которое указано на упаковке;
  4. при наличии сердечно-сосудистых болезней врач может ограничить количество соли. В таком случае от консервов нужно отказаться.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Главные новости 11 марта: убийственная непогода в Украине и новая провокация России на Азове
сегодня
4762
Теги: Новости Здоровье Здоровье Советы Здоровое питание
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
10 марта 14:41 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 21989
Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
8 марта 11:01 Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
Яніна Ткачук 693
Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
7 марта 19:41 Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
325
Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
6 марта 19:41 Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
Юліана Вінтюк 8878
Как вылечить заболевания спины без лекарств
5 марта 21:00 Как вылечить заболевания спины без лекарств
Олександр Бевза 744
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук