Черная пятница: Супрун рассказала чем опасен массовый шопинг

Даже если вы не являетесь фанатом шопинга, истерия вокруг скидок может заставить вас чувствовать себя нервно, смущенно или растерянно.

Ульяна Супрун рассказала как устоять перед необдуманными покупками и не превратить шопинг в сплошной стресс.

Читайте также: Нашли способ, как избавиться от тревожности

Если коротко, то шопинг в Черную пятницу – это сплошной стресс. Потому что все хотят купить лучшие товары за как можно меньшие деньги и ухватить именно ту модель, именно того цвета.

Кто-то может переживать стресс из-за невозможности принять участие в этом празднике скидок — через финансовое состояние или другие актуальные приоритеты.

Кроме психологических, существуют и физические угрозы от пребывания в торговом центре во время скидок.

Какие опасности скрывает шопинг в Черную пятницу

Когда все спешат и толкаются, можно упасть и травмироваться.

В толпе, в духоте может повыситься давление – следовательно, возрастает риск инфаркта и инсульта.

Есть отчаянные, которые занимают очереди в магазины ночью или рано утром, чтобы первыми попасть внутрь. Такие действия приводят к недосыпанию.

Большое скопление людей означает и большое скопление бактерий и вирусов.

Ведь, во-первых, люди дышат друг на друга, и есть большой риск подхватить какой-то вирус. Во-вторых, все копаются в корзинах с вещами, перекладывают вешалки, касаясь их руками. Кто знает, все ли эти люди мыли руки. То же касается и непосредственно вещей.



Бактерии и вирусы могут быть на вещах и вешалках

Поручни эскалаторов тоже являются очагом бактерий. Поэтому прежде чем тереть руками глаза, нос или обнимать детей после того, как подержались за поручни, лучше их помыть.

Конечно, там где есть большие скопления людей с деньгами, возрастает риск краж. Поэтому следите за своими личными вещами: кошельками, ключами от авто, телефонами и другими гаджетами и ценными вещами.

На дорогах неизбежно возникают пробки, что повышает риск аварийности.

Покупать больше и чаще – формула экономического роста и загрязнения среды. Доля вещей из синтетических тканей на рынке ежегодно увеличивается.

Читайте также: Что делать с ненужной одеждой: практические советы



Покупая новую энную ненужную вещь – вы вредите планете

Что нужно сделать перед тем, как идти на шопинг

Заранее обдумайте список потенциальных покупок.

Если есть возможность – просмотрите имеющиеся предложения и анонсы магазинов по скидкам, чтобы не терять время на блуждание торговыми центрами или стояние в пробках на пути к различным магазинам.

Если планируете покупать одежду, особенно, если много – пересмотрите свой гардероб, определите вещи, которые не будете больше носить.

Вещам в хорошем состоянии будут рады в благотворительных организациях или их можно продать.

В конце концов можно прихватить пакеты со старыми вещами с собой в ТРЦ – там могут быть боксы благотворительных организаций или боксы, куда можно сдать старые вещи и получить за это скидку.

Покупайте вещи, произведенные в Украине.

Таким образом вы поддержите налогоплательщиков и поспособствуете экономическому развитию страны.



Инвестируйте в знания, развитие и эмоции

Покупайте не вещи, а опыт

Именно новый опыт: путешествия, обучающие курсы, книги, билеты на концерты – делают нас счастливыми длительное время. В отличие от материальных вещей.

Опыт не создает мусор, не имеет карбонового следа и не нарушает ничьих прав. Утилизировать опыт, в отличие от 100500 дешевых футболок, не нужно.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.