Черная плесень: чем опасна и какие болезни вызывает

Темные пятна на стенах, потолке, межплиточных швах в ванной – это черная плесень. Она опасна для человека и может вызвать тяжелые заболевания.

Плесень – проблема многих домов, но хозяева часто о ней не знают, потому что она развивается в труднодоступных местах.

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Где появляется черная плесень?

В плохо проветриваемых помещениях (на дереве, гипсокартоне, бумаге и т.д). Размножается плесень крайне быстро во влажной, теплой и затемненной среде, перемещаясь в воздухе с помощью микроскопических спор.

Чем опасна черная плесень?

На открытом воздухе, в природе, споры грибка не способны нанести существенный вред здоровью человека. Другое дело, если плесень появилась в доме. Особенно опасна черная плесень для человека в ванной комнате, так как пар раскрывает поры, чем облегчает процесс попадания спор в организм.

Споры плесени попадают внутрь тела и через дыхательные пути. Опасные для человека или животного является микотоксины, которые производит плесень.

На фоне сниженного иммунитета, особенно у детей, наблюдаются частые простудные заболевания, воспаления легких. Не редки стоматиты, конъюнктивит, молочница, носовые кровотечения.

При наличии у человека аллергии такие симптомы будут ощущаться постоянно:

кашель;

насморк;

бронхиальная астма;

поллиноз;

высыпания на коже и слизистых;

экзема.

Самое опасное канцерогенное воздействие, что приводит к онкологическим заболеваниям – раку печени и легких. Серьезных поражения опорно-двигательного аппарата, костной системы. В связи с таким опасным последствиям появления черной плесени как на стенах, так и на других поверхностях, избавляться от нее следует оперативно и навсегда.

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