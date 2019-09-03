Что больше вызывает болезни сердца – наследственность или образ жизни

Наследственность – это важный фактор в развитии болезней сердца, но не оправдание, – считают португальские ученые.

По данным исследования, молодые люди много курили, не занимались спортом, не следили за давлением и уровнем холестерина, – те вещи, которые можно изменить, пишет ECS.

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В исследовании приняли участие 1075 человек, из них у 555 диагностировали преждевременную ишемической болезнью сердца с анамнезом, включающей стабильную и нестабильную стенокардию, сердечный приступ. 520 человек составляли контрольную группу.

Преждевременная ишемическая болезнь сердца – что это? Или же ранняя (до 55 лет). Это патология снабжения кровью миокарда. Она возникает из-за поражения коронарных артерий. Мужчины страдают от этого заболевания чаще, чем женщины.

В обеих группах определяли факторы риска и генетические предрасположенности к болезням сердца. К факторам риска отнесли:

частое курение,

отсутствие физической активности,

диабет,

повышенный уровень холестерина,

высокое давление.

Также всем участникам провели секвенирование генома, чтобы оценить риски ишемической болезни сердца или, например, повышенного давления, которые могут быть связаны с наследственностью.

73% пациентов имели как минимум три фактора риска из пяти. При этом в контрольной группе эти факторы были у трети людей.

Кроме того, факторы оказались прочно связаны с ишемической болезнью сердца: в обеих группах вероятность ее возникновения росла пропорционально с каждым новым фактором риска.

Вероятность развития болезни была в 3 раза выше при наличии одного фактора, в семь раз выше – при наличии двух, а в 24 раза выше – при наличии трех.

Исследователи проанализировали и роль генетики. В группы с болезнями сердца генетическая оценка риска была выше. Однако чем больше вредных привычек было у человека, тем меньшее влияние оказала наследственность.

У пациентов с двумя или больше факторами риска сердечных болезней генетика менее важна. Ученые отмечают: люди с плохой наследственностью должны вести здоровый образ жизни: бросить курить, начать тренироваться, здорово питаться и следить за давлением и холестерином.

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