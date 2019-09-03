Что больше вызывает болезни сердца – наследственность или образ жизни
Наследственность – это важный фактор в развитии болезней сердца, но не оправдание, – считают португальские ученые.
По данным исследования, молодые люди много курили, не занимались спортом, не следили за давлением и уровнем холестерина, – те вещи, которые можно изменить, пишет ECS.
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В исследовании приняли участие 1075 человек, из них у 555 диагностировали преждевременную ишемической болезнью сердца с анамнезом, включающей стабильную и нестабильную стенокардию, сердечный приступ. 520 человек составляли контрольную группу.
В обеих группах определяли факторы риска и генетические предрасположенности к болезням сердца. К факторам риска отнесли:
- частое курение,
- отсутствие физической активности,
- диабет,
- повышенный уровень холестерина,
- высокое давление.
Также всем участникам провели секвенирование генома, чтобы оценить риски ишемической болезни сердца или, например, повышенного давления, которые могут быть связаны с наследственностью.
73% пациентов имели как минимум три фактора риска из пяти. При этом в контрольной группе эти факторы были у трети людей.
Кроме того, факторы оказались прочно связаны с ишемической болезнью сердца: в обеих группах вероятность ее возникновения росла пропорционально с каждым новым фактором риска.
Вероятность развития болезни была в 3 раза выше при наличии одного фактора, в семь раз выше – при наличии двух, а в 24 раза выше – при наличии трех.
Исследователи проанализировали и роль генетики. В группы с болезнями сердца генетическая оценка риска была выше. Однако чем больше вредных привычек было у человека, тем меньшее влияние оказала наследственность.
У пациентов с двумя или больше факторами риска сердечных болезней генетика менее важна. Ученые отмечают: люди с плохой наследственностью должны вести здоровый образ жизни: бросить курить, начать тренироваться, здорово питаться и следить за давлением и холестерином.
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