Лактационные кризы: что делать, когда у женщины недостаточно молока
Гипогалактия (лактационные кризы) возникает тогда, когда у мамы молочные железы недостаточно вырабатывают молока. Существует большое количество причин, почему это состояние возникает.
Врач-педиатр Екатерина Павленко-Чуняк советует кормящим мамам успокоиться и не паниковать.
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Лактационные кризисы — когда ребенок нуждается в большем количестве молока. Это возникает на первом, шестом и девятом месяце.
Причины гипогалактии
1. Первичная:
- нейроэндокринные расстройства в организме матери, возникшие во время беременности и родов, или имели место ранее;
- осложненное течение беременности и родов;
- позднее прикладывание малыша к груди, отсутствие или слабость сосательного рефлекса у родившегося недоношенным или незрелым малыша.
2. Вторичная (наиболее распространенная):
- неправильное (недостаточное, не сбалансированное питание мамы)
- стресс, плохой сон, истощение не только физическое, эмоциональное, духовное (у ребенка двое родителей, поэтому отец также должен принимать участие)
- мастит, трещины сосков, заболевания у мамы
- медикаменты, алкоголь (гормональные, седативные, барбитураты)
- тяжелая физическая нагрузка
- неправильное прикладывание к груди
- неполное опорожнение груди, во время кормления, или после
Лактационные кризисы могут возникать из-за неполного опорожнения груди
Как увеличить лактацию
1. Режимные и гигиенические мероприятия:
– частое прикладывание ребенка к груди в течение дня, исключение длительного ночного перерыва между кормлениями;
– соблюдение женщиной режима дня и отдыха в течение всего периода лактации;
– полноценный и сбалансированный рацион ;
2. Фитотерапия и физиотерапия.
3. Лекарственная терапия предусматривает назначение кормящей маме витаминных препаратов, гормонов. Но применять их можно только лишь по назначению врача-педиатра.
При лечении гипогалактии важным для женщины должно быть большое желание кормить грудью. Главное – правильно настроить себя в том, что все старания увенчаются успехом.
Главное в лечении гипогалактии – желание женщины настроить лактацию
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