Лактационные кризы: что делать, когда у женщины недостаточно молока

Гипогалактия (лактационные кризы) возникает тогда, когда у мамы молочные железы недостаточно вырабатывают молока. Существует большое количество причин, почему это состояние возникает.

Врач-педиатр Екатерина Павленко-Чуняк советует кормящим мамам успокоиться и не паниковать.

Читайте также: Топ-6 мифов о грудном вскармливании: что необходимо знать

Лактационные кризисы — когда ребенок нуждается в большем количестве молока. Это возникает на первом, шестом и девятом месяце.

Причины гипогалактии

1. Первичная:

нейроэндокринные расстройства в организме матери, возникшие во время беременности и родов, или имели место ранее;

осложненное течение беременности и родов;

позднее прикладывание малыша к груди, отсутствие или слабость сосательного рефлекса у родившегося недоношенным или незрелым малыша.

2. Вторичная (наиболее распространенная):

неправильное (недостаточное, не сбалансированное питание мамы)

стресс, плохой сон, истощение не только физическое, эмоциональное, духовное (у ребенка двое родителей, поэтому отец также должен принимать участие)

мастит, трещины сосков, заболевания у мамы

медикаменты, алкоголь (гормональные, седативные, барбитураты)

тяжелая физическая нагрузка

неправильное прикладывание к груди

неполное опорожнение груди, во время кормления, или после



Лактационные кризисы могут возникать из-за неполного опорожнения груди

Как увеличить лактацию

1. Режимные и гигиенические мероприятия:

– частое прикладывание ребенка к груди в течение дня, исключение длительного ночного перерыва между кормлениями;

– соблюдение женщиной режима дня и отдыха в течение всего периода лактации;

– полноценный и сбалансированный рацион ;

2. Фитотерапия и физиотерапия.

3. Лекарственная терапия предусматривает назначение кормящей маме витаминных препаратов, гормонов. Но применять их можно только лишь по назначению врача-педиатра.

При лечении гипогалактии важным для женщины должно быть большое желание кормить грудью. Главное – правильно настроить себя в том, что все старания увенчаются успехом.



Главное в лечении гипогалактии – желание женщины настроить лактацию

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.