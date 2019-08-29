Лактационные кризы: что делать, когда у женщины недостаточно молока

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Лактационные кризы – что делать когда не хватает молока
Лактационные кризы: что делать / marchofdimes.org

Гипогалактия (лактационные кризы) возникает тогда, когда у мамы молочные железы недостаточно вырабатывают молока. Существует большое количество причин, почему это состояние возникает.

Врач-педиатр Екатерина Павленко-Чуняк советует кормящим мамам успокоиться и не паниковать.

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Лактационные кризисы — когда ребенок нуждается в большем количестве молока. Это возникает на первом, шестом и девятом месяце.

Причины гипогалактии

1. Первичная:

  • нейроэндокринные расстройства в организме матери, возникшие во время беременности и родов, или имели место ранее;
  • осложненное течение беременности и родов;
  • позднее прикладывание малыша к груди, отсутствие или слабость сосательного рефлекса у родившегося недоношенным или незрелым малыша.

2. Вторичная (наиболее распространенная):

  • неправильное (недостаточное, не сбалансированное питание мамы)
  • стресс, плохой сон, истощение не только физическое, эмоциональное, духовное (у ребенка двое родителей, поэтому отец также должен принимать участие)
  • мастит, трещины сосков, заболевания у мамы
  • медикаменты, алкоголь (гормональные, седативные, барбитураты)
  • тяжелая физическая нагрузка
  • неправильное прикладывание к груди
  • неполное опорожнение груди, во время кормления, или после

Лактаційні кризи можуть виникати через неповне спорожнення грудей
Лактационные кризисы могут возникать из-за неполного опорожнения груди

Как увеличить лактацию

1. Режимные и гигиенические мероприятия:

– частое прикладывание ребенка к груди в течение дня, исключение длительного ночного перерыва между кормлениями;

– соблюдение женщиной режима дня и отдыха в течение всего периода лактации;

– полноценный и сбалансированный рацион ;

2. Фитотерапия и физиотерапия.

3. Лекарственная терапия предусматривает назначение кормящей маме витаминных препаратов, гормонов. Но применять их можно только лишь по назначению врача-педиатра.

При лечении гипогалактии важным для женщины должно быть большое желание кормить грудью. Главное – правильно настроить себя в том, что все старания увенчаются успехом.

Головне у лікуванні гіпогалактії – бажання жінки налаштувати лактацію
Главное в лечении гипогалактии – желание женщины настроить лактацию

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Дети Беременность и роды Уход за младенцами
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