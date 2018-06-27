Что делать, если схватила судорога

Судороги возникают не всегда из-за эпилепсии. Невольное или даже чрезмерное сокращение мышц может возникнуть из-за травмы, физического перенапряжения, однообразных повторяющихся движений.

Глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус объяснил, что делать, если у человека возникли судороги.

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Эпилепсия – что это? Это долговременное неврологическое расстройство, при котором возникают судорожные приступы.

Во время судороги человек падает, теряет сознание. Его тело начинает трясти из-за резкого и одновременного сокращения мышц. У него может пойти пена изо рта, даже с кровью.

Первая помощь при судорогах

Сначала необходимо убрать от пациента в судорогах все предметы, которые могут его травмировать. Под голову и все остальные части тела, которыми пациент бьется об пол, подложите что-то мягкое.



Первая помощь при судорогах

Для того, чтобы уменьшить движение конечностей пациента, необходимо их придерживать, но не держать.

Если приступ судорог сопровождается щелканьем зубов — с одной стороны вставьте между зубами что-то мягкое. После того, как судороги исчезнут, необходимо пациента повернуть на бок.

Ярослав Вус "Во время судорог язык не западает! Во время судорог все мышцы спазмируются, язык — это мышца, и он тоже спазмируется, поэтому запасть не может. Запрещается: вставлять в рот твердые предметы, вытаскивать язык и прикалывать его к щеке, крепко держать пациента, накрывать его лицо платком”

Как уберечь себя от судорог

Чтобы уберечься от судорог, необходимо правильно выбирать обувь. Чтобы ноги меньше уставали, не носите высокие каблуки.

Не перегружайте ноги, делайте разминку. Если долго сидите или стоите – пройдитесь, поднимитесь/опуститесь по лестнице.

Перед сном делайте контрастные ванночки или душ. Улучшат кровообращение отвары из мяты, хвоща, валерианы.

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