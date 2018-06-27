Что делать, если схватила судорога

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Первая помощь при судорогах
Первая помощь при судорогах / faime.allforwom.se

Судороги возникают не всегда из-за эпилепсии. Невольное или даже чрезмерное сокращение мышц может возникнуть из-за травмы, физического перенапряжения, однообразных повторяющихся движений.

Глава Всеукраинского союза парамедиков Ярослав Вус объяснил, что делать, если у человека возникли судороги.

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Эпилепсия – что это?
Это долговременное неврологическое расстройство, при котором возникают судорожные приступы.

Во время судороги человек падает, теряет сознание. Его тело начинает трясти из-за резкого и одновременного сокращения мышц. У него может пойти пена изо рта, даже с кровью.

Первая помощь при судорогах

Сначала необходимо убрать от пациента в судорогах все предметы, которые могут его травмировать. Под голову и все остальные части тела, которыми пациент бьется об пол, подложите что-то мягкое.

Перша допомога при судомах
Первая помощь при судорогах

Для того, чтобы уменьшить движение конечностей пациента, необходимо их придерживать, но не держать.

Если приступ судорог сопровождается щелканьем зубов — с одной стороны вставьте между зубами что-то мягкое. После того, как судороги исчезнут, необходимо пациента повернуть на бок.

 
Ярослав Вус

"Во время судорог язык не западает! Во время судорог все мышцы спазмируются, язык — это мышца, и он тоже спазмируется, поэтому запасть не может.

Запрещается: вставлять в рот твердые предметы, вытаскивать язык и прикалывать его к щеке, крепко держать пациента, накрывать его лицо платком”

Как уберечь себя от судорог

Чтобы уберечься от судорог, необходимо правильно выбирать обувь. Чтобы ноги меньше уставали, не носите высокие каблуки.

Не перегружайте ноги, делайте разминку. Если долго сидите или стоите – пройдитесь, поднимитесь/опуститесь по лестнице.

Перед сном делайте контрастные ванночки или душ. Улучшат кровообращение отвары из мяты, хвоща, валерианы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Судоми — це не завжди епілепсія. Причин судом багато. Перша допомога — приберіть від пацієнта в судомах всі предмети, що можуть його травмувати, під голову та всі інші частини тіла, якими пацієнт б’ється об підлогу, підкладіть щось м’яке. Притримуйте кінцівки пацієнта для зменшення амплітуди рухів, ПРИТРИМУЙТЕ, а не ТРИМАЙТЕ. Якщо напад судом супроводжується клацанням зубами — з однієї сторони вставте між зубами щось м’яке. Після закінчення судом переведіть пацієнта в стабільне бокове положення (на бочок) і не будіть! Увага! Під час судом язик не западає!!! Під час судом всі м’язи спазмуються, язик — це м’яз, і він теж спазмується, тому запасти не може. Забороняється: вставляти в рот тверді предмети, витягувати язик та приколювати його до щоки, міцно тримати пацієнта, накривати його обличчя хустиною. Отже, переважно ваша задача зводиться до простої — відганяти тих людей, які будуть намагатися будь-якою ціною відкрити рот (часто металевою ложкою) та витягнути язик. АВТОР: Ярослав Вус, голова #всеукраїнськаспілкапарамедиків #перша_допомога #перваяпомощь #люлирятуютьлюдей #судоми #судороги

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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