Что делать, если у ребенка диагностировали аутизм

Как понять, что у вашего ребенка аутизм, к каким врачам обращаться и что чувствуют люди с этим диагнозом – читайте в материале Здоровье 24.

Мы пообщались Инной Сергиенко – мамой 13-летнего Миши и основательницей международной общественной организации "Ребенок с будущим" и ее дочерью Ириной (директором организации по развитию). Инна эту организацию создала ради сына, у которого – аутизм. Активно занималась ребенком, училась и теперь учит других. Забота семьи и специалистов позволило Мише вступить в обычную школу и учиться на уровне со сверстниками. Сейчас мальчик – уже восьмиклассник.

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В Украине более чем 7 тысячам детей диагностировали "детский аутизм". Это 12 детей на 100 тысяч населения в возрасте до 18 лет. Для сравнения, в Великобритании аутизм диагностировали 700 тысяч раз (включая совершеннолетних), а в США расстройство аутистического спектра имеет один ребенок из 68 Это 1,5% всех детей в возрасте до 8 лет. Поэтому социум должен знать, что такое аутизм, чтобы принять и помочь социализироваться таким людям.

Чтобы лучше понять человека с аутизмом, представьте себе, что вы едете на скорости против ветра без шлема, под вами ревет мотоцикл. И сквозь весь этот шум и гам к вам кто-то пытается докричаться, научить вас говорить, держать карандаш в руке, отличать лево и право, и выражать свои эмоции без истерик.



Детям с аутизмом важно чувствовать себя комфортно

Для того, чтобы услышать собеседника, вам захочется убрать все факторы, мешающие дать наболевшим ушам тишину, а телу – комфорт, и тогда вы будете готовы воспринимать новую информацию. Так же и человеку с аутизмом очень важно помочь комфортно чувствовать себя в собственном теле и пространстве.

Аутизм. Диагноз

Миша – второй, младший ребенок Инны. Роды прошли хорошо, мальчик имел здоровый вид, никаких вопросов не возникало. Когда ему исполнилось 1,5 года, семья забеспокоилась, что он не разговаривает.

Когда Мише было два, Инна уехала с ним в Израиль, где лечилась ее мама. Спросила там медперсонал, в чем может быть причина. Их направили к невропатологу и сказали о диагнозе.

Инна Сергиенко "Обычно мы мечтаем, что будет ребенок, а у него – хорошая судьба. И тут вдруг выясняется, что твой ребенок какой-то не такой. Ты не знаешь, какой будет его судьба и что с этим делать".

Важно понимать, что аутизм – это не болезнь, это – состояние, которое подлежит коррекции благодаря ежедневной работе. Мировое сообщество называет это нейроразнообразием (neurodiversity).

В брошюре по правилам безопасности на борту самолета есть инструкция, которая отмечает, что в экстренных ситуациях мама сначала должна надеть кислородную маску на себя для того, чтобы иметь возможность помочь ребенку. И это – не крайняя степень эгоизма, а правило выживания. После установления диагноза часто родители нуждаются в помощи специалиста не менее, чем ребенок.



Аутизм может иметь различные симптомы

Когда заметны первые признаки?

Есть дети, которым уже в год установили подозрение на аутизм. Но проявиться это состояние может в разном возрасте. В Миши почти не было отчетливых признаков аутизма. Но он мог кружить вокруг себя, а потом шел ровно, будто ничего и не было, странно играл.

Впрочем, физически выглядел хорошо развитым. Уже потом семья заметила, что есть ряд сенсорных (связанных с ощущениями, слухом, зрением, прикосновениями и т.д.) проблем и с моторикой. Аутичный спектр широк и может проявляться по-разному.

На что и когда обращать внимание родителям?

Инна Сергиенко "Есть простые нормы, что должен ребенок уметь в 3, 6, 9 месяцев и в год. Сверяйтесь с ними. Если ребенок чего-то не делает, надо смотреть, что и почему. Это может быть не только аутизм, а задержки речи, психического развития и тому подобное".

Дети с аутизмом склонны к повторяющимся движениям.

Обычно они играют не в ролевые игры или другую "классику", а выставляют игрушки в каком-то порядке. Очень не любят, когда этот порядок кто-то нарушает, когда кто-то вмешивается в их игру.

Стоит присмотреться внимательнее, если ребенок себя щипает, бьет, закрывает ушки или делает подобные странные движения. Это указывает на слуховые или визуальные перегрузки и ребенок так от них избавляется.

Вакцинация вызывает аутизм – почему это бред?

Американский институт аутизма собирает все научные исследования по теме аутизма и их анализирует. В Украину приезжал директор этого института Стивен Эдельсон и объяснял научные факты о связи вакцинации и аутизма.

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Вакцинация не вызывает аутизм

У детей с аутизмом часто страдает иммунная система, поэтому прежде, чем делать прививки, их следует обследовать у иммунолога до вакцинации. Если иммунная система слабая, иммунолог предложит подождать и сделать прививки чуть позже, когда иммунная система созреет, или предложит свои правки, чтобы подлечить иммунную систему и она смогла хорошо реагировать на вакцину.

Инна Сергиенко "Прививки сами по себе аутизм не вызывают. Просто у ребенка аутизм сначала малозаметный, а когда прививка бьет по иммунной системе, становится видно. Люди видят ухудшение симптомов и связывают это с прививкой. Прививка может ухудшить состояние ребенка с аутизмом, но не является его причиной. Потому аутизм – врожденное состояние".

К какому врачу обращаться для проверки на аутизм?

Обычно родители идут к невропатологу, но этот диагноз в Украине ставит психиатр. Именно он осмотрит ребенка и при необходимости назначит дополнительные обследования.

Как воспитывать ребенка с аутизмом и подготовить его к школе и саду – читайте продолжение материала.

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